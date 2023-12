No cenário inovador do agronegócio brasileiro, surge um marco revolucionário: o SKY360 BUSINESS CENTER, o World Trade Center de Sinop-MT, um empreendimento que vai além das fronteiras do imobiliário tradicional. Com um investimento estimado de R$ 1,5 bilhão, o complexo de dez torres com 25 andares e com pavimentos de mil metros quadrados cada irá redefinir a paisagem urbana de Sinop-MT. A construção será a primeira de Mato Grosso e a primeira do mundo direcionada para o agronegócio.

Ao se estabelecer no empreendimento, a Priime Tech não está apenas criando uma presença física; está construindo uma ponte de tecnologia entre o SKY360 e as empresas ao seu redor. A tecnologia de ponta utilizada no empreendimento será estendida às empresas locais, transformando não apenas o SKY360, mas também os negócios em seu entorno.

O SKY360 BUSINESS CENTER, com a colaboração da Priime Tech, se tornará um epicentro de inovação e segurança. Ao agir como um replicador de inteligência e segurança, o SKY360 não apenas eleva os padrões de segurança, mas também democratiza o acesso à tecnologia de ponta. A missão da Priime Tech vai além da inovação; é sobre ser um replicador de inteligência e segurança. O intuito é fornecer inovações que todos possam usufruir.

EXPLORANDO AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS:

Uma das facetas distintivas do SKY360 BUSINESS CENTER é a instalação de um datacenter interno, fornecendo internet de alta velocidade e permitindo que empresas armazenem dados em um banco localizado no próprio edifício. Este avanço tecnológico representa um salto significativo para as operações locais, impulsionando a eficiência e a conectividade digital.

Ao utilizar tecnologia de ponta, os sistemas de segurança Priime serão capazes de filtrar dados complexos sobre as pessoas, entender suas preferências e comportamentos, e até mesmo prever tendências. Com base nesse entendimento profundo do público, poderemos criar experiências mais significativas e personalizadas. Desde a adaptação de serviços oferecidos por empresas e restaurantes até aprimorar a receptividade das pessoas no ambiente, todas as interações no SKY360 serão moldadas para atender às expectativas e necessidades específicas de cada indivíduo.

Além disso, a segurança no SKY360 será reinventada com o uso de tecnologias de ponta:

CFTV Avançado e Análise de Vídeo: Utilizando inteligência artificial, o sistema de segurança filtrará dados para entender melhor o público, permitindo ações precisas e direcionadas, desde atendimento personalizado até publicidade no ambiente do empreendimento.

Monitoramento Aéreo com Drones: Levando a segurança para os céus, drones especializados monitorarão o perímetro do SKY360. Garantindo uma visão completa e instantânea, oferecendo respostas rápidas a qualquer atividade suspeita.

Controle de Acesso Inteligente: Implementaremos um sistema de controle de acesso inteligente, que inclui tecnologias como RFID, biometria facial, digital e cartões de acesso. Prioridades e perfis de usuários serão configurados para garantir o acesso adequado a áreas específicas, mantendo o ambiente seguro e acessível.

Sala de Monitoramento Avançada: Sala de Centro de Processamento de Dados (CPD) equipada com estações de visualização e Vídeo Wall. Esta sala servirá como o núcleo do monitoramento, fornecendo uma visão em tempo real de todas as atividades dentro do complexo.

Inovação no Estacionamento: Através do sistema de Controle de Vagas Livres, os visitantes encontrarão estacionamento sem esforço. Além disso, o Sistema de Leitura de Placas (LPR) e os Totens de Autoatendimento garantirão uma experiência de estacionamento eficiente e segura.

Sistema de Acesso Veicular: Para otimizar o fluxo de veículos, implementaremos um sistema de Controle de Acesso Veicular, garantindo que apenas veículos autorizados tenham acesso às áreas designadas, promovendo assim a segurança no local.

Na Priime Tech, a inovação e a tecnologia de ponta são os pilares que nos destacam. Certificados pela ABES (Associação Brasileira das Empresas de Softwares) e com presença em quatro continentes, desenvolvemos soluções de segurança de última geração. Estamos transformando visões audaciosas em realidade. No coração do SKY360 BUSINESS CENTER, não apenas construímos infraestrutura e segurança, mas também moldamos um futuro seguro e interconectado para o mundo dos negócios.

Ao estabelecer essa conexão entre tecnologia e comunidade, a Priime Tech não apenas se integra ao SKY360, mas também ao tecido social e econômico do entorno. Esta parceria não é apenas sobre inovação; é sobre criar um futuro onde a tecnologia seja um catalisador para o progresso de todos. Estamos unindo forças para transformar não apenas a paisagem urbana, mas também a maneira como as empresas e as pessoas interagem com o mundo ao seu redor. A Priime Tech e está pavimentando o caminho para uma era de inovação, inclusão e excelência tecnológica.