Hoje em dia, as imagens geralmente contêm informações valiosas que podemos querer extrair em um formato editável. Isso pode ser especialmente para faturas, recibos, etc. No entanto, fazer isso manualmente é uma tarefa realmente tediosa.

Felizmente, agora há conversores especializados de imagem para texto disponíveis. Essas ferramentas fazem uso do reconhecimento óptico de caracteres para escanear e extrair texto automaticamente de qualquer tipo de imagem em um formato editável.

No entanto, com tantas ferramentas disponíveis on-line, como escolher a melhor? Não precisa se preocupar, pois nós temos tudo o que você precisa. Nesta postagem do blog, revisaremos as principais ferramentas que você pode usar para extrair rapidamente texto editável de fotos. Então, vamos lá!

As 3 melhores ferramentas para converter imagens em texto editável

Para extrair texto editável de imagens de forma rápida e eficaz, você pode considerar usar qualquer uma das ferramentas mencionadas abaixo.

Primeiro de tudo, temos o Imagetotext.info – um conversor freemium de imagem para texto que está no top 3 dos resultados de mecanismos de busca, tudo por causa de suas capacidades de extração. Ele é alimentado por um mecanismo de OCR especializado, o Tesseract, e usa algoritmos inteligentes para recuperação rápida e precisa de texto de imagens.

O melhor é que ele não só é capaz de lidar com texto simples, mas também pode extrair facilmente caracteres especiais, fontes, símbolos ou até mesmo equações matemáticas.

Para atender às necessidades de um público mundial, o Imagetotext.info fornece suporte em 23 idiomas. Além disso, ele aceita imagens como entrada em diferentes formatos, incluindo PNG, JPG, JPEG, TIFF, GIF e muitos mais.

Mais uma coisa boa sobre essa ferramenta é que ela tem uma integração de várias outras ferramentas de conversão que você pode usar. As mais notáveis são JPG para Word, Image Translator, PDF para Texto e muitas outras.

Principais destaques:

Oferece versões gratuitas e pagas

Capaz de extrair qualquer tipo de texto

Opera tecnologias avançadas para máxima precisão

Integração de múltiplas ferramentas de conversão

Preços:

Há vários planos de preços disponíveis para Imagetotext.info, especialmente para usuários com diferentes requisitos de orçamento. Os planos semanais custam $ 2,5, mensais $ 5 e anuais $ 49,88.

Esta é mais uma excelente ferramenta que pode ser usada para extrair rapidamente texto editável de imagens. Ela também usa uma combinação de OCR e tecnologias de IA inteligente para fazer o trabalho com um único clique. Ela permite que você copie ou baixe o texto extraído em um formato editável.

Na versão gratuita, o Imagetotext.io permite que você carregue até 3 imagens de uma vez para extração. Enquanto isso, se você for premium, o limite será estendido para 50 fotos – o que é mais do que suficiente. Há várias opções de carregamento disponíveis, como arrastar/soltar, colar URL ou carregar do armazenamento local.

Além disso, ele também aceita imagens em diferentes formatos, incluindo JPG, PNG e mais, para máxima versatilidade. Ele também fornece suporte para 17 idiomas internacionais, tornando-o uma opção versátil para o público mundial.

Principais destaques:

Envie até 3 imagens para extração

Várias opções de upload de imagens

Suporta diferentes formatos de imagem

Permite copiar ou baixar os resultados de saída

Preços:

O plano semanal do Imagetotext.io custará US$ 3,49, o mensal US$ 6,99 e o anual US$ 49,99.

Esta é a conversão final de imagem para texto que discutiremos hoje. Também é uma ferramenta freemium (tem versões gratuitas e pagas) que fornece quatro tecnologias para escolher para executar extração de texto de fotos. As tecnologias são Simple OCR, Advanced AI-OCR, Advanced AI-OCR+ e Photo OCR.

Diferentemente de outras ferramentas discutidas acima, esta não fornece texto editável na caixa de saída. Em vez disso, ela fornece resultados em um documento do Word que você pode baixar e então fazer edições de acordo.

Além disso, este conversor de imagem para texto também suporta vários idiomas internacionais e permite que você carregue fotos de diferentes maneiras, ou seja, copiar/colar, arrastar/soltar, etc. Além disso, ele também possui uma integração de outras ferramentas, incluindo PDF para Texto, PNG para PDF, etc.

Principais destaques:

Escolha entre 4 tecnologias OCR para extração

Suporte multilíngue

Diferentes opções para upload de imagens

Suporta vários formatos de imagem

Preços:

O preço do OCR2Edit.com é dividido em dois planos, e cada um tem mais três subplanos. Seu plano mais popular custa US$ 6,42 por mês e você terá 480 consultas de extração de texto.

Encerrando

O processo de extração de texto editável de imagens se tornou automatizado, tudo graças a ferramentas especializadas. No entanto, a ampla disponibilidade dessas ferramentas pode dificultar a escolha da mais confiável. Então, para facilitar as coisas, neste post do blog, discutimos algumas das melhores ferramentas de conversão de imagem para texto que você pode considerar usar.