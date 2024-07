Projeto brusquense de boxe volta de competição em Itajaí com cinco ouros

Cinco atletas do projeto Meninos do Boxe, de Brusque, venceram suas lutas no Campeonato Cinturão de Ouro, realizado neste sábado, 13, no Éden Praia Brava, em Itajaí. Stephany Nascimento, Luiz Antonio Ardone Neto, Ezequiel Trajano da Silva, Richard Ferreira Rodrigues e Matheus Siqueira Barros foram os principais destaques. É a principal competição de boxe olímpico do Sul do Brasil.

Com habilidade e boa preparação, Stephany Nascimento venceu Beatriz Macedo, da academia Team Sorin, de Balneário Camboriú, por unanimidade dos juízes. A brusquense obteve o ouro na categoria Cadete 50 kg.

Luiz Antonio Ardone Neto fez uma grande estreia, vencendo por unanimidade João Friesen, da academia Hard Punchers, de Curitiba. O boxeador do projeto Meninos do Boxe compete na categoria Cadete 66 kg.

Em luta muito acirrada, Ezequiel Trajano da Silva também venceu Wellington Mourão, da academia Astra Fight Team, de Balneário Camboriú, na categoria Elite 63,5 kg.

Richard Ferreira Rodrigues, da categoria Elite 57 kg, foi outro campeão, derrotando Diordnis Raupp, da academia Team Moreira Boxe, de Sombrio, no Sul do Estado.

E, com um desempenho dominante que culminou em nocaute técnico, Matheus Siqueira Barros venceu Lucas Baldessar, da academia Clube do Boxe Floripa. Ele compete na categoria Elite 63 kg.

Outros resultados do projeto

Ana Flávia Koester lutou bravamente, mas sofreu uma derrota na luta dividida para Bianca Macedo, da academia Team Sorin de Balneário Camboriú. Obteve prata na categoria Infantil 54 kg.

Gabriel Saulo da Silva, em sua estreia, enfrentou Cristiano Seben, da academia Anjos Sem Asas de Balneário Camboriú. Sofreu uma derrota por interrupção do árbitro (RSC), levando a prata na categoria Juvenil 75 kg.

Luan Derick de Jesus também enfrentou uma luta difícil, perdendo por decisão dividida para Gustavo Lima, da academia Piá Bom de Boxe, de Balneário Piçarras. Competiu na categoria Juvenil 54Kg.

Objetivos alcançados

Em nota, o projeto Meninos do Boxe celebrou os resultados. “A participação e os resultados alcançados no Campeonato Cinturão de Ouro são uma prova do impacto positivo deste projeto. Os jovens atletas não apenas conquistaram medalhas, mas também mostraram coragem, determinação e o verdadeiro espírito esportivo, inspirando outros a seguirem seus passos”

“O projeto continua a crescer e a transformar vidas, e eventos como este são uma celebração de todo o esforço e dedicação de treinadores, atletas e apoiadores. Meninos do Boxe Brusque prova que, com oportunidade e apoio, os jovens podem alcançar grandes feitos dentro e fora dos ringues”, completa

A sede do projeto Meninos do Boxe, está localizada na avenida Primeiro de Maio, 707, em cima do Boteco do Edu.

