Projeto de lei concede anistia a servidores públicos que recusaram vacina contra Covid-19

Anistia

Cinco comissões da Assembleia Legislativa começaram ontem a analisar vários projetos do Executivo, dentre eles o que concede anistia para servidores efetivos da Secretaria de Estado da Educação e professores admitidos em caráter temporário que sofreram penalidades por não terem se vacinado contra a covid-19.

Representatividade

Assim que o Tribunal Regional Eleitoral de SC tornar públicas as informações do registro de candidatos às eleições municipais de 6 de outubro, agora findo o prazo para convenções, se conhecerá o resultado de uma estratégia unida e montada pelas igrejas evangélicas em SC: todas, umas mais e outras menos, num esforço jamais visto, indicaram candidatos às câmaras de vereadores, especialmente nas médias e grandes cidades do Estado. O segmento está também articulado na disputa pelas prefeituras, mas nem de longe se comparado ao interesse pela presença nos legislativos.

Capital nacional

Santa Rosa de Lima, município do sul de SC, foi declarado a Capital Nacional da Meliponicultora, conforme a lei federal 14.949/24, sancionada esta semana pelo presidente Lula. Diferente da apicultura, que se trata da criação de abelhas com ferrão, como a apis mellifera, a meliponicultura envolve o manejo de espécies nativas, sem ferrão. Iniciada na década de 1990, a prática na cidade catarinense foi impulsionada pelos ensinamentos do técnico Jean Carlos Locatelli. Atualmente, a cidade abriga mais de 25 mil colônias matrizes de 31 espécies diferentes de abelhas, contribuindo para a preservação da biodiversidade local e oferecendo sustento a cerca de 100 famílias.

Jogos e apostas

O Senado fará uma sessão de debates temáticos nesta quinta-feira para discutir o projeto de lei que trata da exploração de jogos e apostas em todo o território nacional. Foi apresentado no distante ano de 1991 pelo então deputado federal Renato Vianna (então MDB-SC). Em junho deste foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Prevê a criação de dois impostos, cuja arrecadação será compartilhada com os Estados, Distrito Federal, Municípios, Embratur, e para os fundos de esporte e cultura.

Representatividade

A propósito da discussão nacional quanto a compra de fuzis para guardas municipais – como o caso de São José, em SC – tal segmento tem atualmente 76 vereadores no país e a intenção é quadruplicar tal número nas eleições deste ano. Conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, atualmente há 95.175 agentes distribuídos por 1.467 municípios, o que representa 26% das cidades brasileiras.

Preço dos imóveis

Saiu ontem o Índice Fipezap com os valores médios atualizados em julho dos imóveis residenciais no Brasil. Subiu 0,76%. A surpresa desta vez é que Florianópolis, como tem sido rotina, não ficou na ponta (agora liderada por Salvador, com 2,44%) e sim num comportado 13º lugar (0,75%). Entre as capitais, Vitória foi onde subiu menos (0,05%). Quanto ao preço médio do m2, Balneário Camboriú continua na liderança (RS 13,379), seguido por Itapema (R$ 13.166).

Cobranças

Há jornalista chatos, verdadeiramente. Após ganhar ouro nas Olimpíadas, teve quem fosse perguntar para Rebeca Andrade, que tem 26 anos, quando vai ter filhos?! Barbaridade! Será que na manhã de hoje estará estéril, como se tivesse a obrigação de ser mãe, de parir? Ademais, isso é assunto de foro íntimo, dela, marido, noivo, namorado, etc.

Apagão

Na parte central de Brasília fica o belo Panteão da Pátria, projetado por Oscar Niemeyer, com sua pira, com a chama dita “eterna” da democracia. Como só no Brasil acontece isso, está apagada desde o início de julho, por falta de gás. Inacreditável. Se fosse num país civilizado, daria processo, alta multa e até cadeia.

Sucesso

Marina Lima estreou ontem a turnê “Rota 69”, em comemoração seus 45 anos de carreira. O primeiro show da cantora foi no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, Rio de Janeiro. Ainda sem datas confirmadas, a turnê também passará por Curitiba em agosto e São Paulo, Salvador e Florianópolis em setembro e outubro. O nome do show faz referência a sua idade e à Rota 66, uma estrada famosa nos EUA, onde passou sua infância.

Cultivar cannabis

O Superior Tribunal de Justiça divulgou uma informação que impressiona: nos últimos seis anos, o Brasil tem testemunhado um aumento expressivo no número de solicitações de habeas corpus para o cultivo medicinal de cannabis. Em 2018 foram registrados apenas dois pedidos, enquanto até o dia 27 de maio deste ano foram 82, aumento de 4.100%.