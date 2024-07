Pronto Atendimento 24 horas é inaugurado em Brusque

O Pronto Atendimento (PA) 24 horas de Brusque foi inaugurado na noite desta sexta, 5. Localizado na rua Vendelino Maffezzolli, 215, no bairro Santa Terezinha, o espaço oferecerá serviços de urgência e emergência todos os dias da semana, 24h por dia, à população brusquense.

O espaço, com cerca de 694 metros quadrados, possui estrutura para atender às diversas necessidades dos pacientes que precisarem de atendimento médico. Salas de classificação de risco, medicação, observação, laboratório, coleta, consultórios médicos e com equipamentos para socorrer emergências, integram o local.

A equipe de profissionais será composta por 15 profissionais em cada plantão, contando com três médicos, dois enfermeiros e cinco técnicos de enfermagem, além de dois recepcionistas e um motorista. Além disso, haverá a adição de mais um médico em horários de maior procura, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h e nas segundas, das 7h às 19h.

Alunos do internato de medicina do Centro Universitário de Brusque (Unifebe) também prestarão atendimento, acompanhados de professores. Outra novidade é a disposição de uma ambulância 24h.

“Então amplia todo esse suporte de atendimento, todos que tenham um mal-estar, que tenham uma condição clínica aguda que aconteceu naquele dia pode procurar a unidade de Pronto Atendimento”, destaca a secretária de Saúde de Brusque, Thayse Rosa

Thayse também frisa que todos os pacientes que procurarem atendimento no PA serão atendidos. “O Pronto Atendimento não manda o paciente para casa, né? Ele classifica o risco. A única coisa é que pode demorar mais ou menos tempo.”

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito de Brusque, André Vechi, salientou a importância da entrega do local após mais de dez anos.

“É um sonho não só do cidadão, mas também da nossa gestão, de poder entregar um atendimento 24h, sete dias por semana. Vai trazer uma nova realidade pro município e também vai trazer uma qualidade de vida muito melhor para o cidadão brusquense dessa região.”

Além do prefeito de Brusque, o evento contou com a presença de diversas autoridades e da comunidade em geral.

Atendimento de todos os tipos

O novo PA está preparado para acolher todos os tipos de atendimentos. “Toda situação de urgência e emergência, seja uma dor no peito, enfim, pode chegar para atendimento. Qualquer condição clínica, que esse paciente esteja doente e claro, ele é estabilizado e provavelmente nos casos de emergência transferido para hospitais, informa Thayse.

O espaço atenderá os pacientes seguindo as orientações do Ministério da Saúde, conforme a condição clínica, por meio de uma classificação de risco e não por ordem de chegada, afirma.

“Qualquer pessoa pode procurar a unidade de Pronto Atendimento. Se o caso dele não for urgente ele acaba esperando um pouco mais do que aqueles que estão com uma pressão alterada, aqueles que têm que receber um tratamento mais imediato”, diz.

Documentação necessária

Para receber atendimento no local, é preferível estar com o Cartão Nacional da Saúde (CNS), conhecido como cartão do SUS ou com um documento com foto. No entanto, não é obrigatório portar nenhum documento para ser atendido. Todas as pessoas que chegaram no PA serão socorridas, garante a secretária de Saúde.

Mudanças na Farmácia Básica

A Farmácia Básica, que atendia os pacientes do pronto atendimento na Policlínica até as 22h, passará a funcionar até às 19h. Após esse horário e durante todas as 24 horas, o serviço estará disponível à população no novo Pronto Atendimento.

A unidade farmacêutica do PA será usada de forma exclusiva para atendimento de medicamentos prescritos durante o atendimento no local e não realizará dispensação externa.

Pronto Atendimento da Policlínica fechado

Com a abertura do PA com serviços disponíveis 24 horas, o pronto atendimento da Policlínica, que funcionava das 13h às 22h, encerrou suas atividades na quarta-feira, 3.

A migração foi feita para ampliar o atendimento, por meio do quadro profissional e estrutural.

