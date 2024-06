Publicidade ao longo dos anos: como eram os primeiros anúncios no jornal O Município

Assim como retratam a transformação de Brusque e região desde 1954, as páginas do jornal O Município também são testemunhas da evolução da publicidade ao longo dos últimos 70 anos.

Dos anúncios publicados em uma caixa de texto apenas com o endereço do estabelecimento, passando pelas primeiras imagens em preto e branco anunciando produtos e promoções, até os anúncios cheios de cores, evidenciando a marca das empresas e a integração com as redes sociais por meio de QR Codes.

Nestas sete décadas, os leitores de O Município puderam vivenciar todas essas mudanças, assim como as empresas anunciantes, com as várias formas de chamar a atenção e vender seus produtos e serviços pelas páginas do jornal.

Os primeiros anúncios foram publicados em O Município logo na primeira edição, no dia 26 de junho de 1954. Três empresas dividiram o espaço na página 2: Indústria Têxtil Loureiro, Bauer & Cia LTDA; Sociedade Industrial e Comercial Aurora e Indústria de Móveis Caiçara. A primeira edição teve ainda anúncio da Transportes Aéreos Catarinenses (TAC).

Nos primeiros anos, o jornal tinha também a seção ‘Indicador Profissional’, em que anunciava o endereço de escritórios de advogados, consultórios médicos e dentistas.

Os primeiros anúncios com imagens começaram a aparecer ainda na década de 1950. Naquela época, era comum propagandas do Expresso Brusquense, informando melhorias em sua frota, com imagens dos ônibus. As tradicionais Casa Avenida e Casa do Rádio também começaram a investir, nos anos 1950, nos anúncios maiores e com imagens, para chamar a atenção dos clientes.

Um dos primeiros anúncios de página inteira no jornal O Município, fora do padrão de apenas texto e endereço, foi da Casa do Rádio. A loja tinha por costume anunciar o “artigo do mês”. Na edição de 5 de outubro de 1957, o destaque foi para as máquinas Leonam. De acordo com o anúncio, bastava “virar uma chaveta para transformar máquina de costura em máquina de bordar”.

Nesta época, as propagandas do cigarro Urca também eram constantes nas páginas de O Município, evidenciando um costume daquele tempo. E não poderia faltar os anúncios de bicicletas, principal meio de locomoção dos operários das indústrias têxteis, pela Casa Avenida.

Já nos anos 1960, começaram a surgir as primeiras propagandas de carro no jornal. Simca, Fusca, Kombi, eram alguns dos veículos mais desejados e ganharam espaço nas páginas de O Município.

Também na década de 1960, a Casa do Rádio começou a fazer as primeiras propagandas da venda de televisores. A empresa foi quem instalou a primeira antena de televisão na cidade, possibilitando à população assistir aos primeiros programas. Foi também a primeira loja a vender os aparelhos. Na época, se fazia financiamento para que todos pudessem ter acesso à TV.

Nos anos 1970 e 1980, cresce o número de empresas anunciando seus produtos e serviços no jornal. Nesta época, o mais comum ainda eram os anúncios no estilo ‘cartão de visita’.

A partir de 7 de março de 1997, com a primeira edição colorida do jornal O Município, inicia uma nova fase na publicidade. As primeiras empresas a anunciar em cores no jornal O Município foram Hidrojap, Cia Internet, Kohler Joalheria, WJ, Fiat Rivel e Bruvel Chevrolet.

Parcerias de longa data

O Supermercados Archer é um dos clientes mais antigos do jornal. A empresa, fundada em 1936, anuncia no jornal desde os anos 1960, quando ainda era apenas Archer S/A Comércio. A partir de 1972, quando inaugura a primeira loja de supermercado, as propagandas aparecem em maior frequência e, décadas depois, ainda permanecem.

“Nos sentimos gratos pela parceria de longa data, sendo o jornal O Município, um veículo tão tradicional e representativo para a população de Brusque e região”, destaca Mariana Archer, gerente de vendas.

Eduardo Filho, gerente de categoria do Archer, ressalta que a empresa sempre considerou importante divulgar suas ações por meio da publicidade, e encontrou no jornal O Município, a ferramenta ideal para este objetivo. “Os anúncios no jornal contribuem para que as informações mais relevantes de fato cheguem até nossos clientes. É uma forma de comunicação eficaz e efetiva. Como tudo, os anúncios evoluíram, buscando traduzir modernidade, porém sem nunca perder nossa essência de tradição e autenticidade”.



Fundada em 26 de março de 1963, a Ótica Moderna também está na lista dos parceiros mais antigos do jornal. Há registros de propagandas da empresa desde o fim da década de 1960, seguindo até os dias atuais.

“Sempre buscamos nos comunicar com os clientes em diferentes mídias e o jornal O Município, ao longo da nossa trajetória foi, com certeza, um dos nossos melhores parceiros. Além de fazer essa comunicação com o nosso cliente acontecer com excelência, o jornal sempre esteve presente em nossa história desde o início até hoje”, destaca a diretora de marketing da empresa, Graziele Scharf.

Ela ressalta que ao longo dos anos, a Ótica Moderna evoluiu, assim como a forma de se comunicar com o seu público por meio do jornal. “A nossa parceria vai além de um contrato, temos em comum um grande desafio com o nosso público, prezando sempre pela transparência, ética e profissionalismo”.

Há pelo menos 30 anos, a Havan aparece como anunciante nas páginas do jornal O Município. Os primeiros registros de propagandas da loja, que se transformou em uma das maiores redes do Brasil, iniciaram na década de 1990, quando a empresa vendia tecidos e aviamentos. Atualmente, a empresa ainda divulga suas promoções nas páginas do jornal impresso e também no digital, via portal de notícias e grupos de WhatsApp.

“Eu conheço o jornal O Município desde que eu era líder estudantil, presidente do Clube dos Estudantes Universitários de Brusque (Ceub). É importante levarmos as boas notícias, as informações da nossa empresa através dos meios de comunicação. Acreditamos nos meios de comunicação como uma forma de informar nossas promoções, nossas novidades, deixar nossos clientes a par do que estamos fazendo”, destaca Luciano Hang, proprietário da Havan.

“Só tenho que agradecer ao jornal por essa parceria de anos que caminhamos juntos. Parabéns pela história de 70 anos, pelas conquistas. O jornal é um orgulho dos brusquenses”, completa.

