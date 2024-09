Quarta edição da Corrida RVB acontece neste domingo em Brusque; saiba tudo sobre o evento

A quarta edição da Corrida RVB acontece neste domingo, 15, com largada no campus da Unifebe. São esperados para a corrida mais de 2,5 mil participantes. O evento conta com percursos de 3 km (corrida e caminhada Pet Friendly), 7 km, 14 km e pela primeira vez, uma prova de 21 km. As inscrições já foram encerradas.

A organização, como nos anos anteriores, será da Corre Brasil. A última edição da corrida, realizada em 2023, reuniu cerca de 2,5 mil pessoas. A novidade desta edição é a parceria entre a RVB Malhas com a Puma Brasil. A marca assinará a camiseta da prova.

Prova

A primeira largada acontece às 6h30 no campus da Unifebe. A estrutura do local conta com o acesso direto à Beira Rio.

Confira os trajetos de cada prova:

Percurso de 21km: largada às 6h30min.

Percurso de 14km: largada às 6h50min.

Percurso 7km: largadas às 6h50.

Percurso de 3km e caminhada Pet Friendly: largada às 9h15.

Retirada dos kits

A entrega dos kits será feita no sábado, 14, das 10h às 19h, na Unifebe. A organização pontua que o atleta que não retirar o kit no dia anterior à corrida poderá retirar o chip e o número de peito até 30 minutos antes da largada, na arena do evento. Entretanto, o atleta abre mão de retirar o kit completo.

Não serão entregues kits em locais e horários diferentes aos indicados pela comissão organizadora. Caso o participante não possa retirar o kit pessoalmente, outra pessoa poderá retirá-lo em seu lugar. Para isto, esta pessoa deverá levar uma autorização por escrito ou digitalizada do referido participante, na qual conste o nome, RG e telefone de quem está retirando, acompanhado da confirmação da inscrição.

Atrações

No espaço do campus da Unifebe haverá como forma de entretenimento e recreação um totem para tirar fotos instantâneas, espaço kids, chopp e música com a DJ Scheila.

Os atletas poderão também gravar o tempo de suas provas nas medalhas. O evento fará ainda a distribuição de mudas com espécies nativas.

Premiações

Sobre a premiação, todos os competidores inscritos na corrida receberão medalha de participação após a prova. A cerimônia de premiação está prevista para acontecer a partir das 9h45.

A premiação será entregue da seguinte forma:

Troféu para os cinco primeiros da classificação geral masculino e feminino do percurso de 3km;

Troféu para os cinco primeiros da classificação geral masculino e feminino do percurso de 7km;

Troféu para os três primeiros da classificação solo PCD do percurso de 7km;

Troféu para os três primeiros da classificação solo por categorias do percurso de 7km (masculino e feminino) – 14 a 24 anos, 25 a 34 anos, 35 a 44 anos, 45 a 54 anos, 55 a 64 anos, 65 a 74 anos e 75 em diante;

Troféu para os cinco primeiros da classificação geral (masculino e feminino) do percurso de 14km;

Troféu para os três primeiros da classificação por categorias do percurso de 14km (masculino e feminino) – 18 a 24 anos, 25 a 34 anos, 35 a 44 anos, 45 a 54 anos, 55 a 64 anos, 65 a 74 anos e 75 em diante;

Troféu para os cinco primeiros da classificação geral do percurso de 21km (masculino e feminino);

Troféu para os três primeiros da classificação por categorias do percurso de 21km (masculino e feminino) – 18 a 24 anos, 25 a 34 anos, 35 a 44 anos, 45 a 54 anos, 55 a 64 anos, 65 a 74 anos e 75 em diante.

Em caso de não comparecimento no momento da premiação, o atleta deverá solicitar a retirada do seu troféu através do e-mail [email protected], em até 30 dias após a prova na sede da Corre Brasil em Camboriú.

A organização informa que não serão entregues troféus após este prazo. Caso o atleta queira receber pelos correios, o mesmo poderá ser enviado, mas às custas do envio são por conta do próprio.

