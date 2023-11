Quase 30 pessoas ficam ilhadas e precisam ser resgatadas em Brusque

Na manhã deste sábado, 18, o Corpo de Bombeiros Militar de Brusque divulgou que 29 pessoas ilhadas precisaram ser resgatadas na cidade na sexta-feira, 17. O maior número registrado foi no bairro Dom Joaquim, onde aconteceu o resgate de 14 pessoas.

Conforme boletim, desde às 14h de sexta, foram atendidas 18 ocorrências por conta das chuvas, muitas delas relativas à remoção de pessoas ilhadas.

O nível do rio Itajaí-Mirim subiu ao longo da tarde e noite de sexta, quando atingiu o pico de 8,92 metros, por volta das 20h45. Porém, o nível do rio começou a regredir logo após às 21h, saindo da situação de emergência a partir das 4h30 deste sábado. Por volta das 10h45 deste sábado, o nível do rio estava em 4,81 m.

De acordo com o comando dos bombeiros, foi acionado o plano de chamada da equipe local, sendo preciso remanejar viatura e embarcação da equipe de Gaspar. Durante a manhã de sábado, a situação é de normalidade na cidade.

Confira número de pessoas ilhadas e resgatadas por bairro:

Dom Joaquim: 14 pessoas

Guarani: 11 pessoas

Santa Terezinha: 4 pessoas

