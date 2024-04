Quatro bombeiros militares de Guabiruba são transferidos para Brusque e Botuverá

Quatro bombeiros militares serão transferidos de Guabiruba para Brusque e Botuverá no final deste mês. Três profissionais irão para o efetivo brusquense e um para o botuveraense.

Com a alteração, Guabiruba terá cinco bombeiros militares, além dos comunitários, divididos em um por dia. Antes, eram nove bombeiros militares, além dos comunitários, escalados em dois por dia.

Os dois profissionais irão atuar 24h por dia, para suprir a necessidade da população de Guabiruba, segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Guabiruba, o subtenente Carlos Rodrigo da Silva.

“O atendimento à população não vai ser prejudicado, pois ao invés de termos dois bombeiros militares por dia e um comunitário, teremos um bombeiro militar por dia e um comunitário pelo menos”, diz.

Entenda a mudança

O comandante Carlos Rodrigo da Silva explica que a alteração do efetivo ocorrerá devido às necessidades da população quanto ao tempo de resposta e a quantidade de profissionais e ocorrências de cada município.

Os bombeiros militares foram realocados para as cidades vizinhas devido a necessidade de um reforço na equipe de Botuverá e para melhorar a distribuição de viaturas em Brusque.

A adição dos três trabalhadores possibilitará a ampliação de uma para duas ambulâncias no município brusquense.

Insatisfação em Guabiruba

A transferência dos bombeiros militares vem sendo pauta na Câmara de Vereadores de Guabiruba. Na terça-feira, 16, os vereadores demonstraram preocupação com a diminuição do efetivo no município.

Na quinta-feira, 18, a mudança foi assunto numa reunião entre autoridades de Guabiruba. No entanto, a alteração seguirá como planejado.

