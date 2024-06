Queiróz e Moccelin devem desfalcar o Brusque contra o Amazonas

O Brusque tem mais dois desfalques importantes para a partida contra o Amazonas neste sábado, 8, pela Série B do Brasileiro. Os atacantes Guilherme Queiróz e Paulinho Moccelin não treinaram nesta semana e não devem integrar a delegação que viaja a Manaus.

Guilherme Queiróz foi substituído por Diego Tavares aos 11 minutos do segundo tempo contra o Novorizontino, neste sábado, 1º. Ele se lesionou após uma arrancada, tentando dominar uma bola lançada em profundidade. Desabou no gramado com muitas dores, e aguarda o resultado dos exames.

Paulinho Moccelin também teve dores musculares após o jogo anterior. Foi substituído por Osman aos oito minutos da primeira etapa e aguarda o resultado de seus exames. Nem ele, nem Queiróz treinaram no estádio Augusto Bauer nesta quarta-feira, 5.

No mais, Olávio trata uma tendinite e Cristovam segue em recuperação de sua lesão muscular. O lateral-esquerdo Luiz Henrique está com sintomas de gripe e há suspeita de que tenha contraído o subtipo H1N1.

Um time possível tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô; Wallace, Maurício, Alex Ruan; Serrato (Rodolfo Potiguar); Dentinho, Diego Mathias, Anderson Rosa; Jhemerson (Wellissol) e Osman.

Brusque e Amazonas se enfrentam a partir das 17h (horário de Brasília) deste sábado, 8, na Arena da Amazônia.

