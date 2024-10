Quem são os cinco novos vereadores que assumirão o primeiro mandato em Brusque

As eleições de outubro, finalizadas no domingo, 6, confirmaram a chegada de cinco novos vereadores de Brusque. Eles assumirão o primeiro mandato em 2025, que se estenderá até 2028. São eles: Antônio Roberto Silva, Elizabete Eccel, Felipe Hort, Joubert Lungen e Pedro Corrêa da Silva Neto.

Além dos cinco novos parlamentares, outros dois vereadores que tiveram mandato entre 2017 e 2020 retornam ao poder Legislativo municipal. Leonardo Schmitz (PL) e Paulo Sestrem (PL) foram eleitos e voltarão a ocupar cadeiras da Câmara.

Foram reeleitos Valdir Hinselmann (PL), André Rezini (PP), Jean Dalmolin (Republicanos), Rick Zanata (Novo), Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos), Rogério dos Santos (Republicanos), Jean Pirola (PP) e Alessandro Simas (União).

Os vereadores Deivis da Silva (União), Ivan Martins (PSD), Natal Lira (PRD), Beto Piconha (Podemos) e Rodrigo Voltolini (PSDB) tentaram renovar o mandato por mais quatro anos, mas não foram reeleitos. Nik Imhof (MDB), que foi candidato a vice-prefeito na chapa de João Martins (PSD), também deixará a Câmara.

Representante do Limoeiro e região

O vereador eleito Antonio Roberto Silva (PRD) é natural de Ubaíra (BA), mas cresceu no município de Santa Inês (BA), que fica a 26 quilômetros da cidade em que nasceu. Ele mora em Brusque há dez anos e disputou a primeira eleição na cidade neste ano, mas já concorreu a vereador em Santa Inês em duas ocasiões.

Antonio Roberto, 38 anos, é metalúrgico e trabalha como líder de estoque e logística na empresa Irmãos Hort. O vereador eleito reside no loteamento Santa Mônica, no bairro Limoeiro, e tem a região como base política.

O futuro parlamentar foi o único candidato do PRD a ser eleito vereador, sendo o 15º na contagem de votos para ocupar uma das 15 cadeiras do Legislativo. Antonio Roberto recebeu 857 votos.

Ele promete um mandato em que estará nos bairros para ouvir a comunidade e diz que será representante tanto das pessoas naturais de Brusque quanto dos migrantes das regiões Norte e Nordeste que hoje têm Brusque como lar.

“Esperamos fazer um mandato com excelência, ouvindo a população brusquense e o pessoal do Norte e Nordeste. Queremos fazer uma representação em conjunto”, relata. “Estaremos em todos os bairros ouvindo a comunidade nestes quatro anos de mandato”, promete.

Vitória de ex-primeira-dama

A vereadora eleita Elizabete Eccel, a Bete (PT), tem 58 anos e é natural de Botuverá. No município, ela cresceu no bairro Ribeirão do Ouro. Ainda quando adolescente, com 14 anos, Bete se mudou para Brusque para continuar com os estudos.

Bete é professora aposentada e artiterapeuta. Ela também já atuou em associação de moradores, centro de defesa de direitos humanos e foi catequista. Atualmente, a vereadora eleita mora no bairro Souza Cruz.

Filiada ao PT há mais de 37 anos, Bete disputou a primeira eleição neste ano. No entanto, o conhecimento dela sobre política é antigo. A vereadora eleita é esposa do ex-prefeito Paulo Eccel e acompanhou o marido em diversas ocasiões. Bete foi a primeira-dama de Brusque no período em que Paulo era prefeito.

“O que quero pautar são três pontos: mandato a serviço do cuidado com a saúde das pessoas, defesa de projetos que melhorem a qualidade de vida dos idosos e ser a voz da educação, da arte e da cultura na Câmara de Vereadores”, promete a vereadora eleita.

Bete conquistou 1.474 votos dos eleitores de Brusque para ser vereadora a partir de 2025. Ela foi a quarta parlamentar eleita mais votada e a única do PT entre os candidatos da sigla a conquistar uma cadeira no Legislativo.

Advogado entra para o Legislativo

Felipe Hort (Novo) tem 33 anos, é natural de Brusque e é advogado. Ele possui escritório no bairro Águas Claras e reside na mesma região, no bairro Santa Luzia. Felipe tem três prioridades para o mandato: educação, desenvolvimento dos bairros e eficiência.

A base política do vereador eleito fica nos bairros Águas Claras e Santa Luzia, região em que estudou, trabalha, mora e tem amigos. Além disso, Felipe também é influente no bairro Dom Joaquim, de onde vem a família Hort.

“Nunca disputei uma eleição e fico feliz de, já na primeira disputa, ocupar de fato uma cadeira. Espero corresponder às expectativas, tanto dos meus eleitores quanto dos nossos princípios do partido Novo que queremos implementar”, diz.

A educação é o primeiro pilar das prioridades citadas por Felipe. Ele já foi professor de Sociologia e Filosofia na escola Padre Lux e em outras unidades da rede estadual de ensino. O vereador eleito considera que conhece as dificuldades da área.

Felipe Hort foi o novo vereador mais votado entre os vereadores eleitos. O futuro parlamentar obteve 1.149 votos. Felipe dividirá a bancada dupla do partido Novo no Legislativo com o vereador Rick Zanata, que foi reeleito ao cargo.

Bairro São João representado

Joubert Lungen (Podemos) nasceu em Blumenau, morou em Gaspar por dois anos e veio para Brusque com a família na década de 1980. O vereador eleito tem 50 anos e é auxiliar administrativo. Ele vive no bairro São João, região em que mantém a base política.

Ele foi eleito para o cargo de vereador com 948 votos, na segunda participação em disputas eleitorais. Joubert foi o 14º vereador eleito na ordem de votação e o segundo parlamentar do Podemos. A bancada do partido contará também com o vereador Cacá Tavares.

O vereador eleito promete defender os moradores que precisarem de ajuda em três áreas: saúde, assistência social e obras. Ele afirma que já prestava esse auxílio na medida do possível, mas acredita que, agora como parlamentar, terá maior condição de ajudar as pessoas.

“Vou atuar no auxílio de pessoas para saúde, assistência social e obras. Sempre me procuraram para essas finalidades. Vou continuar com esse atendimento, agora com mais propriedade, como vereador. Vamos também fiscalizar obras e solicitar melhorias para o bairro e para toda Brusque”, afirma.

Antes da campanha eleitoral, Joubert atuou como diretor-técnico do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque. Em 2020, quando concorreu ao Legislativo pela primeira vez, foi o sétimo suplente pelo antigo Democratas, com 527 votos conquistados.

Filho de ex-vereador assumirá mandato

O vereador eleito Pedro Corrêa da Silva Neto (PL) tem 44 anos e é médico veterinário. Ele é também servidor da Secretaria de Saúde. Pedro nasceu em Florianópolis em 1980, mas, com poucos meses de vida, veio morar em Brusque.

Morador da travessa Dom Joaquim, o vereador eleito tem a experiência da política na família. Pedro é filho do ex-vereador Celso Emydio, que já foi presidente da Câmara de Brusque.

“Temos compromisso de continuar com a cidade prosperando e levar as demandas da comunidade para quem puder resolver, além de buscar recursos”, garante. “Defendemos parcerias público-privadas e estamos envolvidos no bem-estar animal”, resume.

Nas eleições deste ano, Pedro foi eleito vereador pelo PL. Foi o último dos quatro parlamentares do partido a ser eleito. Ele conquistou 1.229 votos, o oitavo mais votado entre os vereadores eleitos.

A bancada do PL na Câmara a partir de 2025 contará com Valdir Hinselmann, Leonardo Schmitz e Paulo Sestrem, além de Pedro, que fecha o maior grupo político do Legislativo.

