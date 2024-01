Rachadura em prédio assusta moradores que são retirados pela Defesa Civil, em Florianópolis

Na tarde desta segunda-feira, 15, um prédio, localizado na Beira-Mar Norte de Florianópolis, sofreu um dano estrutural em uma de suas colunas de sustentação. As rachaduras na viga assustaram os moradores do edifício, que precisaram ser evacuados às pressas.

De acordo com a Defesa Civil, o prédio, de 12 andares e com 25 apartamentos, estava passando por uma reforma, quando começaram a aparecer rachaduras, por volta das 16h. Apesar do susto, ninguém se feriu.

O Corpo de Bombeiros e o engenheiro responsável pela reforma estiveram no local, às 18h, e realizaram um escoramento, processo utilizado para evitar o risco de desabamento.

Até o momento, o prédio segue interditado. Segundo a Defesa Civil, ainda existe a chance do edifício desabar, o que poderia também impactar outros prédios e casas próximas.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: