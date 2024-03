Corrupção e rombos: fantasmas do passado voltam para assombrar a Petrobrás

Assombração

Tudo o que se lê, ouve ou lê sobre a presente situação da Petrobras assombra novamente, como em passado não tão distante assim com seus Pedro Barusco, que embolsou inacreditáveis US$ 100 milhões da estatal, e Renato Duque, que entesourou € 20 milhões em bancos do principado de Mônaco, só para citar os larápios mais notáveis. Agora, ao se saber que a estatal perdeu R$ 51 bilhões de seu valor em poucos dias, se sente até alguma saudade do cinismo explicito com que aqueles confessaram seus malfeitos.

Guerra invisível

Passam de 30 mil as vítimas mortas na guerra na faixa de Gaza. O que dizer do Brasil e sua guerra invisível da violência? O país registrou 39.492 assassinatos no ano passado. A SC resta um consolo: foram 602, ou 7,9 para cada grupo de 100 mil habitantes. É a menor equivalência dentre todos os Estados e o Distrito Federal.

Censura

O Sindicato Nacional dos Editores de Livros emitiu nota acerca do recolhimento do livro “O avesso da pele”, de Jeferson Tenório e Airton Souza, de escolas do Paraná e Goiás. Cita não ser o único caso de cerceamento de obras literárias nos últimos tempos. Lembra que no ano passado a Secretaria de Educação de SC ordenou a retirada das bibliotecas escolares de nove obras, incluindo títulos como “It: a coisa”, de Stephen King, e “Laranja mecânica”, de Anthony Burgess.

Racista

Sem citar o nome, a deputada estadual Ana Campagnolo (PL) foi à tribuna informar que uma mulher que a chamou de “racista” em uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, na sede do Legislativo estadual, foi identificada, processada e condenada a pagar um salário mínimo de indenização. Reclama que não recebeu solidariedade nenhuma de colegas de Parlamento. Em outra ação, quer indenização por danos morais.

Inaceitável

A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa deu parecer favorável a um projeto de lei que propõe advertência e multa para empresas de segurança privada que originam chamadas para serviços de segurança pública cujas ocorrências são falsas. Investigações comprovaram isso, lamentavelmente. Advertência e multa é pouco. Deveriam ter cassada a licença de funcionamento.

Sem sombra

A “Folha de S. Paulo” publicou ontem em seu portal reportagem com novo enfoque sobre o espetacular desempenho imobiliário de Itapema, que depois de Balneário Camboriú tem o segundo metro quadrado mais caro do Brasil (R$ 12.706). A aposta, agora, é em arranha-céus que não projetam sombra na praia. Por isso que agora há enormes prédios no meio, mais distantes da orla, e à esquerda da BR-101.

Nada fácil

Caroline de Toni (PL-SC) sentiu, na primeira sessão no comando da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que oposição terá. De cara, encerrou a sessão sem que fossem analisados projetos caros aos aliados dela, como o que estabelece um piso de 25 anos para alguns crimes quando houver reincidência pela terceira vez. Tudo, porém, aconteceu com moderação e dentro das regras.

Barulho no mar

O Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí e Região (Sindipi) está começando a estudar formas de como enfrentar um inevitável “barulho” geral no mundo pesqueiro catarinense não só com a reedição de uma portaria do governo federal limitando a pesca do atum, mas com a possibilidade de inclusão da corvina na lista de espécies em extinção da fauna aquática brasileira. É a principal espécie de peixe capturada em SC, com produção de 20 mil toneladas por ano em mais de 35 municípios, com cerca de 5.700 embarcações e mais de 30 mil pescadores cadastrados.

Escanteio

Torcedores fanáticos do Brusque, como Toni Nicolas Bado, radicado em Curitiba, não se calam. Diz que apenas 680 torcedores foram ver o primeiro jogo do mata-mata do campeonato contra o Marcilio Dias, mesmo diante de mil ingressos oferecidos gratuitamente. Um motivo para se questionar os que querem um estádio para 10 mil pessoas no “berço da fiação catarinense”.

Interesse político

Mesmo não obrigados a participar das eleições, o número de jovens catarinenses que possuem 16 e 17 anos e já fizeram o seu título eleitoral voltou a crescer. Em fevereiro passado SC tinha 33.872 eleitores naquela faixa etária, um aumento de 50,8% em relação aos jovens que estavam aptos a votar na última eleição municipal, de 2020.