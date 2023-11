Postagem de ex-presidente do TRE-SC contra ministro do STF repercute nas redes sociais

Ataque ao “supremo” 1

Postagem em rede social feita pelo ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de SC, desembargador aposentado Fernando Carioni, criticando o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luis Fernando Barroso, que esteve ontem em Florianópolis, causou e vem causando imenso impacto, pela virulência dos termos, o que não e comum no meio jurídico.

Ataque ao “supremo” 2

Uma amostra: “O povo catarinense não pode esquecer que foi o desqualificado ministro que trabalhou na Câmara Federal para não chegarmos ao voto impresso. E, ainda, seguindo sua trilha maléfica, concentrou as apurações das eleições no Tribunal Superior Eleitoral, para poder formalizar seus objetivos de vitória do ladrão”.

Ataque ao “supremo” 3

E segue: “Tive a enorme oportunidade, como corregedor regional eleitoral e após exercer a presidência do Tribunal Regional Eleitoral de SC, me irresignar e demonstrar ao país do pleno exercício do ativismo judicial exercido por este desqualificado personagem. Fico envergonhado que uma instituição o traga ao nosso Estado para mentir descaradamente, pois despossuído de qualquer moral e caráter para pisar em solo catarinense. Meu desprezo ao personagem e aos organizadores do evento”.

Agenda da Água

O mais recente relatório da qualidade da água das bacias hidrográficas da Mata Atlântica aponta que apenas 6,9% dos rios monitorados no bioma têm qualidade de água boa – 75% é regular e 18,1%, ruim e péssima. Dentre outros, esse é um dos panos de fundo sob os quais a Federação das Indústrias de SC lança hoje a Agenda da Água 2023, em sua sede, em Florianópolis. O documento apresenta proposições para a construção das diretrizes de uma política de estado, visando a gestão sustentável dos recursos hídricos em SC.

Enem ideológico 1

O tema da redação da primeira prova do Enem, que envolveu 3,9 milhões de estudantes, domingo, foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. Nosso grande escritor catarina Deonísio da Silva protestou, com razão, dizendo que ele poderia ser simplesmente “O trabalho invisível da mulher”. O tema foi bom, concorda, “mas veio coberto de gordura saturada, de enxúndias, todas dispensáveis”. Palmas para Deonísio!

Enem ideológico 2

A exemplo da gestão Bolsonaro, na de Lula, lamentavelmente, também se usou o Enem para doutrinação ideológica. Em texto que tratava sobre a realidade do Cerrado, apareceu que o conhecimento local na região estaria cada vez mais “subordinado à lógica do agronegócio”. “De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos, como um mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias e, de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado”. Texto rebatido pelo deputado federal Daniel Freitas (PL-SC) que em rede social disparou: “Se o candidato não fingir ser vegane, comuniste, elu/delu, tá fora. A educação está absolutamente tomada por essa praga chamada marxismo cultural. Que lixo”.

Entregou?

Que tal a quem cabe a responsabilidade de fiscalizar, checar se os R$ 100 mil de multa judicial que o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis recebeu, no ano passado, por fazer greve ilegal, realmente entregou o equivalente a aquele em cestas básicas, conforme determinado. Se não fez, não surpreende. Debocha seguidamente do Judiciário benevolente e frouxo, quando lhe convém.

Inimigo íntimo

O barraco envolvendo a deputada federal Julia Zanata (PL) e seu marido, Guilherme Colombo, com repercussão no noticiário político nacional, quinta-feira, em Balneário Rincão, deixa antever que a disputa pelo poder na agremiação é fratricida. O governador Jorginho Mello, presidente estadual da legenda, tem sido acionado para apagar seguidos incêndios.

O esquecido

O presidente Lula, desde sua posse, em janeiro, visitou 19 países. Foram tantas viagens que ainda não teve como agendar visitas a 11 estados brasileiros, dentre eles SC.

Ativista

A ex-ministra Ana Moser virou declarada ativista contra a pauta conservadora no Congresso Nacional, que acaba de aprovar um texto que veta o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A ex-atleta, de 55 anos, vive há mais de 20 anos com a chef de cozinha Adriana Saldanha, com quem tem dois filhos.