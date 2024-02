Recurso de cassação do ex-prefeito Ari Vequi chega ao STF para análise do ministro Nunes Marques

O recurso do ex-prefeito de Brusque Ari Vequi (MDB) no caso da cassação aguarda análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O relator é o ministro Kassio Nunes Marques. O ARE (Recurso Extraordinário com Agravo) foi protocolado na Suprema Corte no dia 7 de dezembro e não houve movimentação desde então.

“Esperamos uma manifestação até abril”, afirma o ex-prefeito. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), todos os pedidos da defesa de Ari foram negados. O ex-prefeito teve o mandato cassado em maio de 2023, sob acusação de abuso de poder econômico. O ex-vice-prefeito Gilmar Doerner também perdeu o mandato. Ambos estão inelegíveis.

