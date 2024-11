Reeleito em Guabiruba, Valmir Zirke promete concluir mandato e concorrer a deputado só em 2030

Mandato até o fim

O prefeito reeleito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), que vai para 16 anos de mandato – dois como vice e dois como prefeito -, promete permanecer todos os quatro anos restantes à frente do Executivo. Ao jornal O Município, Zirke disse que não vai interromper o mandato na metade para concorrer ao cargo de deputado estadual em 2026.

Sonho para 2030

Por outro lado, o prefeito não nega o interesse em ocupar, um dia, uma cadeira na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). O interesse de Zirke em disputar a vaga fica para as eleições de 2030, que será o primeiro ano eleitoral após o prefeito reeleito deixar o Executivo guabirubense.

Vale lembrar

O único deputado de Guabiruba na história a assumir uma cadeira na Alesc foi o ex-vereador Osmar Vicentini, por um curto período em 2022, na época pelo União Brasil. Na ocasião, ele ocupou provisoriamente a vaga do então deputado Felipe Estevão (União-SC). Vicentini fez 13,9 mil votos nas eleições de 2018 e ficou como quinto suplente do antigo PSL.

Mudanças no secretariado

O prefeito Zirke também anunciou ao jornal que deve realizar uma ou duas mudanças no secretariado do governo para 2025. As alterações ocorrerão após algumas críticas que Zirke ouviu durante a campanha eleitoral. De acordo com ele, os chefes de pastas que continuarem terão três meses para apresentar o que podem fazer diferente para permanecer no cargo.

“Sangue novo”

“Fazer campanha é bom, pois, quando começamos a visitar as casas, escutamos coisas que não sabíamos. Às vezes, achávamos que estava tudo perfeito. Há pessoas que temos que mudar, para trazer gente com sangue novo, com vontade”, entende o chefe do Executivo reeleito.

Nove vereadores, cinco partidos

Zirke terá maioria na Câmara de Guabiruba. Entretanto, o partido do prefeito, o Progressistas, elegeu somente três dos nove vereadores. Há outros quatro partidos: PSD, que será base, terá dois vereadores; MDB, também dois vereadores; Podemos e PL, um cada. A Câmara diversificada deve forçar uma mudança de postura por parte do prefeito.

Relação com Legislativo

Durante o atual mandato, Zirke chegou a ser criticado por vereadores da própria base do governo, ou seja, parlamentares do PP, que acusaram o prefeito de falta de diálogo com o Legislativo. Zirke reconhece que terá que conduzir melhor a relação com os vereadores, mas minimiza as divergências anteriores e diz que os conflitos fazem parte da política.

Projetos para novo mandato

Entre as obras que pretende executar nos próximos quatro anos, o prefeito destaca o novo acesso entre Brusque e Guabiruba pela localidade Varginha, no bairro Rio Branco; obras de revitalização no Centro e no bairro Lageado Baixo; construção de terminal urbano e realocação do hospital; a nova prefeitura; e as avenidas Beira Rio nos bairros Aymoré e Centro. A conferir.