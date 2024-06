Relembre como era Brusque em 1954, ano de fundação do jornal O Município

Por Bárbara Sales

Em 1954, as tradicionais carroças dividiam o espaço nas ruas de Brusque com alguns poucos carros e muitas bicicletas, principal meio de locomoção dos operários das indústrias têxteis na época.

Naquele ano, a cidade, que contava com menos de 15 mil habitantes, tinha apenas uma rua calçada: a avenida Cônsul Carlos Renaux. As demais ainda careciam de infraestrutura. Assim, os moradores conviviam ora com o pó, ora com a lama.

Os homens, sempre muito elegantes, tinham por costume o uso de chapéu e terno. As mulheres desfilavam pelas ruas do Centro de vestido ou saia rodada, sapato de salto e cabelos impecáveis.

A diversão do fim de semana era as sessões de cinema no Cine Real ou no Cine Coliseu. Depois da missa, os jovens se reuniam para o “footing”, a famosa voltinha das moças pelas calçadas da avenida principal, enquanto eram atentamente observadas pelos moços encostados nas vitrines das lojas. Quantos casamentos surgiram das paqueras nas tardes de domingo na avenida Cônsul Carlos Renaux!

No carnaval, a principal rua da cidade se transformava. O desfile, com direito a carros alegóricos, fantasias e muita música, atraia uma multidão para celebrar a maior festa popular brasileira.

Nesta época, a cidade se dividia em cores: verde e branco, dos torcedores do Paysandu, e azul vermelho e branco, do Carlos Renaux. Uma rivalidade histórica e que até hoje desperta grande nostalgia naqueles que viveram aquele tempo.

Foi nesse cenário que, em 26 de junho, surgiu o jornal O Município, testemunha da evolução de Brusque ao longo desses 70 anos.

Brusque há 70 anos

O ano de 1954 foi marcado por muitos acontecimentos em Brusque, entre eles, destaque para a renúncia de Mário Olinger e a eleição indireta de Aníbal Diegoli como prefeito; além de uma grande enchente, que deixou boa parte da cidade embaixo d’água e a demolição da antiga igreja matriz.

Demolição da igreja

Em 1954, a Igreja Matriz São Luís Gonzaga, construída entre 1874 e 1877 foi demolida para dar início à construção do templo atual. A construção era em estilo gótico, com 16 por 20 metros. A igreja possuía também uma torre de 25 metros de altura, onde foram instalados o sino e um relógio doado por Dom Pedro II. Após a demolição, as missas e demais atos religiosos foram transferidos para o salão da igreja.

União dos Estudantes Brusquenses

Em julho de 1954, foi fundada a União dos Estudantes Brusquenses, tendo Mário Tormena como presidente; Euclides Visconti como vice-presidente; Maria Terezinha Ramos Krieger como primeira secretária e Rufino de Almeida como segundo secretário.

Eleição indireta

Em 1954, Brusque teve sua primeira eleição indireta, ou seja, o prefeito foi escolhido por meio do voto da Câmara de Vereadores. O então vereador Aníbal Diegoli (1954-1955), da UDN, foi eleito para terminar o mandato de Mário Olinger (1951-1954), do mesmo partido, que se afastou do cargo para concorrer a uma vaga na câmara estadual, elegendo-se deputado. Na ocasião, 10 vereadores votaram em Diegoli e outros três votaram em branco. A posse do novo prefeito de Brusque aconteceu em 13 de novembro de 1954.

Enchente

Em outubro, Brusque registrou a maior enchente de sua história até então. De acordo com reportagem do jornal O Município de 23 de outubro, as principais ruas da cidade ficaram alagadas, incluindo a avenida Cônsul Carlos Renaux, da praça até a loja Buettner. Nesta enchente, um menino de 10 anos foi arrastado pelas águas do rio Itajaí-Mirim, sendo socorrido pelo major do Exército Manoel Kersting Filho, que estava de passagem na cidade. As águas também tomaram o estádio Augusto Bauer e derrubaram os muros do local.

Vereadores eleitos

A eleição de 3 de outubro de 1954 elegeu os novos vereadores de Brusque: Ingo Arlindo Renaux; Ernesto Guilherme Hoffmann; José da Costa Miranda; Carlos Boos; Ernesto Bianchini Júnior; Pedro Böing; Carlos Moritz; Cyro Gevaerd; Júlio Will; Orlando Minich e Antônio Goedert.

Elevação da comarca

Após grande mobilização na cidade, com direito à campanha do jornal O Município, os deputados aprovaram a elevação da comarca de Brusque de segunda para terceira entrância, colocando sob a jurisdição o município de Nova Trento.

No Brasil

A morte do presidente Getúlio Vargas marcou o ano de 1954 no Brasil. Na manhã de 24 de agosto, o então presidente tirou a própria vida com um tiro no peito, no seu quarto, no Palácio do Catete, sede do governo, no Rio de Janeiro. A atitude extrema aconteceu após ser informado de que os altos comandos militares exigiam o seu licenciamento do cargo de presidente da República como condição para a solução da crise política em que seu governo se viu envolvido nos últimos anos de seu segundo mandato.

O mundo em 1954

O ano de 1954 foi marcado pelo primeiro título da Alemanha na Copa do Mundo e pelo início da carreira musical de Elvis Presley, o rei do rock. Na saúde, foi realizado o primeiro transplante de órgão bem-sucedido. A cirurgia aconteceu em Boston, nos Estados Unidos, comandada pelo médico Joseph E. Murray, que realizou o transplante de rins entre dois gêmeos idênticos. Ainda na área da saúde, foi anunciada a descoberta da vacina contra a poliomielite, desenvolvida pelo médico Jonas Salk.