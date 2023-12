Retomada de cirurgias de catarata em Brusque deve ser anunciada em breve

A secretária de Saúde de Brusque, Thayse Rosa, durante participação no quinto episódio do podcast “PodPrefa”, programa apresentado pela prefeitura do município, falou sobre a retomada de cirurgias de catarata em Brusque. Segundo a secretária, cerca de 5 mil pessoas aguardam para serem atendidas na área de oftalmologia e cerca de 30% delas esperam para realizar a cirurgia.

Porém, a espera deve ter um novo capítulo positivo ainda em 2023, já que, segundo a secretária, foi entregue uma documentação que deverá, nos próximos dias, fazer com que seja anunciada a tão aguardada retomada das cirurgias de catarata em Brusque.

“Essa situação está parada há muito tempo. Elas (cirurgias) deverão ser realizadas no Hospital Dom Joaquim, através de uma parceria firmada com uma clínica de Brusque”, comentou a secretária. Informações e atualizações devem ser informadas pela prefeitura nos próximos dias.

Mudanças ainda serão sentidas

No programa, a secretária também disse que o planejamento para diminuir filas está sendo feito para outras áreas da saúde, porém, salientou que tudo leva um pouco de tempo e que talvez a população ainda não sinta as diferenças em um primeiro momento.

“Se eu for pensar na satisfação em quem frequenta a Unidade Básica de Saúde (UBS), pode ser que ela ainda não seja real, pois está tudo colapsado. O número de profissionais atendendo é insuficiente, alguns ainda possuem questões com fichas”.

Questionada se há perspectiva de melhora nesta situação no futuro, Thayse deixa claro que na visita a Brasília, há algumas semanas, foi firmado um programa para duplicar a capacidade de atendimento da atenção primária do município. A ação deve resultar em uma melhoria significativa no atendimento das UBS, além da diminuição de filas.

“Estou muito otimista com esse acordo sinalizado pelo Ministério da Saúde. Fomos bem recebidos. Ainda não podemos falar em valores e quantos profissionais poderão ser contratados. Vamos esperar a concretização da documentação”, complementou.

