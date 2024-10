Rodeio Crioulo Nacional marca inauguração do novo parque do CTG Laço do Bom Vaqueiro, em Brusque; confira programação

Entre os dias 7 e 10 de novembro acontecerá o 36º Rodeio Crioulo Nacional no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Laço do Bom Vaqueiro, de Brusque. O evento irá marcar a inauguração do novo parque do CTG.

A programação conta com super bailes, provas campeiras, exposições, gastronomia e shows gratuitos.

As provas contam com mais de R$ 60 mil reais em premiação. Haverá provas de laço individual, gineteadas, vaca parada, laço quarteto, laço dupla e duelo de prendas.

A organização do evento frisa que serão seguidas as regras do Movimento Tradicionalista Gaúcho do estado de Santa Catarina (MTG-SC). Além disso, haverá armada cerrada em todas as modalidades.

Também é dito pela organização que o evento não será responsabilizado por eventuais acidentes e furtos. Caso haja algum caso de maus-tratos, o responsável será expulso do evento.

Haverá ambulância e segurança durante todo o rodeio. Por fim, será exigido a Guia de Trânsito Animal (GTA).

O evento está com inscrições antecipada até o dia 2 de novembro. Para se inscrever, basta entrar em contato com Silvana Martins pelo número (49) 99118-1214.

Confira a programação completa:

Quinta-feira, 7 de novembro

Início das provas às 17h

Laço dupla – Vladimir Roberto Appel – Força A

Premiação R$ 2.500 + troféus

Inscrição R$ 200 (duas duplas)

Laço dupla – Vladimir Roberto Appel – Força B

Premiação R$ 1.500 + troféus

Inscrição R$ 200 (três duplas)

Força A – quatro Armadas

Força B – três armadas + cinco voltas de peneira

Escolha da força no ato da inscrição

20h – Inauguração da nova cancha de tiro de laço

21h – Churrascada gratuita com dois bois na grelha

21h – Show de Coração Piratta

23h – Show Paulinho Mocelim

1h – Show de Sorriso Lindo

Mulheres tem entrada gratuita a noite toda e homens até às 22h

Sexta-feira, 8 de novembro

Início das provas às 9h

Laço Dupla – Taça Germano Hoffmann Filho – Força A

Premiação R$ 5.000 + troféus

Inscrição antecipado R$ 250 – Inscrição na hora R$ 300

(Duas duplas)

Laço Dupla – Taça Germano Hoffmann Filho – Força B

Premiação R$ 3.000 + troféus

Inscrição antecipado R$ 250 – Inscrição na hora R$ 300

(Três duplas + troféus)

Laço Dupla – Taça Germano Hoffmann Filho – Força C

Premiação R$ 2.000 + troféus

Inscrição antecipado R$ 250 – Inscrição na hora R$ 300

(Quatro duplas)

Pelotão de 100 duplas – classifica três cada força pelotão

Força A – 4 armadas

Força B – 3 armadas

Força C- 2,3 e 4 armadas

Escolha da força no ato da inscrição

Início das provas às 13 horas

Duelo de prenda – Velho Promoções – Força A

Premiação R$ 5.000 + troféus

Inscrição antecipado R$ 250 – Inscrição na hora R$ 300

(duas laçadoras)

Duelo de prenda – Velho Promoções – Força B

Premiação R$ 3.000 + troféus

Inscrição antecipado R$ 250 – Inscrição na hora R$ 300

(Três laçadoras)

Duelo de prenda – Velho Promoções – Força C

Premiação R$ 2.000 + troféus

Inscrição antecipado R$ 250 – Inscrição na hora R$ 300

Para em quatro laçadoras

Força A – três armadas

Força B – duas armadas

Força C – uma armada

19h – Lida campeira com entrada gratuita

22h – Show com João Luiz Corrêa (baile fechado)

0h – Baile continua com som baileiro (baile fechado)

1h30 – Tchê garotos no palco (baile fechado)

Sábado, 9 de novembro

Início das provas às 6h

Laço patrão de piquete

Premiação: 20% arrecadado + troféu

Inscrição R$ 100

(Três laçadores)

Laço veterano – Premiação troféu

Inscrição gratuita

(Três laçadores)

Laço vaqueano – Premiação troféu

Inscrição gratuita

(Três laçadores)

Laço piá – Premiação troféu

Inscrição gratuita

(Três laçadores)

Laço guri – premiação 20% arrecadado + troféu

Inscrição R$ 80

(Três laçadores)

Laço pai e filho – Premiação 20% arrecadado + troféu

Inscrição R$ 100

(Três duplas)

Laço pai e filha – Premiação 20% arrecadado + troféu

Inscrição R$ 100

(Três duplas)

*Todas as modalidades no máximo dez voltas

Início das provas às 13h

Vaca parada bonequinha (0-4 anos) – Sensare homewear

Premiação: troféu

Inscrição gratuita / 3 voltas

Vaca parada menininha (5-7 anos) – Sensare homewear

Premiação: troféu

Inscrição gratuita / 3 voltas

Vaca parada prendinha (8-11 anos) – Sensare homewear

Premiação: troféu

Inscrição gratuita / 3 voltas

Vaca parada piazinho (0-4 anos) – Sensare homewear

Premiação: troféu

Inscrição gratuita / 3 voltas

Vaca parada piazito (5-7 anos) – Sensare homewear

Premiação: troféu

Inscrição gratuita / 3 voltas

Vaca parada piá (8-11 anos) – Sensare homewear

Premiação: troféu

Inscrição gratuita / 3 voltas

*Vaca parada ganharão até o 3° lugar troféu + um pijama da Sensare homewear por participação.

1° lugar – Laço equipe Força A

Premiação: R$ 6.000 + troféu

Inscrição antecipada: R$ 600

Inscrição na hora: R$ 700,00

(uma equipe)

2° lugar – Laço Equipe Força A

Premiação: R$ 3.000,00 + troféu

Inscrição antecipada: R$ 600

Inscrição na hora: R$ 700

(uma equipe)

3° lugar – Laço Equipe Força A

Premiação: R$ 1.000 + troféu

Inscrição antecipada: R$ 600

Inscrição na hora: R$ 700

(uma equipe)

Laço Equipe Força B

Premiação: R$ 6.000 + troféu

Inscrição antecipada: R$ 600

Inscrição na hora: R$ 700

(três equipes)

Laço Equipe Força C

Premiação: R$ 4.000 + troféu

Inscrição antecipada: R$ 600

Inscrição na hora: R$ 700

(quatro equipes)

Laço Quartetinho Embutido

Premiação: 20% arrecadado + troféu

Inscrição antecipada: R$ 100

Inscrição na hora: R$ 150

(três equipes)

Laço Participação

Premiação: 20% arrecadado + troféu

Inscrição antecipada: R$ 150

Inscrição na hora: R$ 175

(três lançadores)

Força A – doze armadas

Força B – dez e 11 armadas

Força C – 8 e nove armadas

Quartetinho – Classifica em volta cheia em qualquer volta

18h – Ave maria com a abertura oficial do 36º Rodeio Crioulo Nacional de brusque

18h30 – Início da lida campeira com entrada gratuita

19h – Gineteada – Tropilha manotaço/soberana

1° lugar – Premiação R$ 2.000 + troféu

2° lugar – Premiação R$ 700 + troféu

3 ° lugar – Premiação R$ 400 + troféu

4° lugar – Premiação R$ 250 + troféu

5° lugar – premiação R$ 250 +troféu

Inscrição R$ 250 – Tratar com Andrei pelo número (47) 99962-7690

20h – Show gratuito com a banda Tô De Novo

22h30- JJSV no baile fechado

1h- Show de Estação Fandangueira no baile fechada

Domingo, 10 de novembro

Início das provas às 7h

Prova de rédeas

Premiação: troféus

Laço prenda adulta

Premiação: 20% arrecadado + troféu

Inscrição: R$ 80

(Para três laçadoras)

Laço prenda mirim

Premiação + troféu

Inscrição gratuita

(Para três laçadoras)

Laço prenda juvenil

Premiação + troféu

Inscrição gratuita

(Para três laçadoras)

Laço coordenador

Premiação + troféu

Inscrição gratuita

(Para três laçadores)

Laço patrão CTG

Premiação: R$ 500 +troféu –

Inscrição gratuita

(Para três laçadores)

*Todas as modalidades do MTG param em três ou menos, no máximo dez voltas

Final quartetinho embutido // Final laço equipe força C

Final laço equipe força B / / Final laço equipe força A

Final laço dupla – taça germano hoffmann filho – força C

Final laço dupla – taça germano hoffmann filho – força B

Final laço dupla- taça germano hoffmann filho – força A

Final gineteada

16h – Show de campo afora, com entrada gratuita

19h – Bailaço com entrada gratuita

