Rodovia que liga Brusque a São João Batista terá pontos com terceira faixa

A partir de março deste ano, um trecho da rodovia Gentil Battisti Archer (SC-108), que liga São João Batista a Brusque, deverá contar com três novos pontos com terceira faixa, uma reivindicação antiga da comunidade para a via, que é conhecida por registrar diversos acidentes. A informação é deputado estadual Daniel Candido (Podemos), que recebeu a confirmação diretamente da Secretaria de Estado de Infraestrutura.

A ideia, segundo o deputado, se concretizou após ele receber a visita do secretário de Estado da Infraestrutura, Jerry Comper, e também do deputado Emerson Stein. Na ocasião, outros pontos das rodovias que ligam a região também foram discutidos.

“Tratamos também sobre a SC-108, que liga Major Gercino à Angelina e à Leoberto Leal. Já sobre a SC-410, serão executadas 15 ações naquela rodovia, visando minimizar as dificuldades que temos por lá”, disse o deputado Daniel.

São João Batista e Brusque

Em entrevista ao jornal O Município, o deputado explicou que o motivo principal da criação da terceira faixa nos pontos é a preservação da vida humana. Segundo Daniel, trata-se de um investimento defendido desde sua gestão como prefeito de São João Batista (2012 a 2020).

“Além disso, nessa rodovia transitam milhares de veículos todos os dias, especialmente veículos de carga. Devido à sinuosidade da estrada e sua localização em uma serra, esses veículos acabam formando filas, resultando em ultrapassagens perigosas que colocam em risco a vida de milhares de pessoas. Nossa região cresceu e a estrada já não comporta o volume de tráfego da maneira atual”, relata o deputado.

Questionado sobre o prazo proposto, Daniel informa que recebeu a notícia de Jerry Comper de que a execução da terceira faixa começará em três pontos da rodovia a partir do mês de março.

“Outros trechos também passarão por obras para implementação da terceira faixa. No entanto, ainda não há uma data definida para o início dessas execuções”. A localização específica de cada ponto também ainda não foi divulgada pelo governo do estado.

