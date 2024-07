Saiba quem são os vencedores do Concurso Cuca Nota 10 do 11º Festival Nacional da Cuca, em Brusque

A brusquense Juliana da Silva é a vencedora desta edição do Concurso Cuca Nota 10 do 11º Festival Nacional da Cuca, em Brusque. Após dois dias de eliminatórias e duas etapas com os finalistas, a sua cuca celestial de uva foi a grande vencedora da disputa.

Apaixonada por culinária, Juliana participa da competição há nove anos e já conquistou o terceiro lugar duas vezes. Em 2024, veio a principal premiação. Os dez jurados selecionaram a receita de família de Juliana como a melhor desta edição.

“A massa é uma receita de família, as minhas avós materna e paterna faziam e seguimos a tradição. O meu hobbie é cozinhar. Os meus avós, meus pais são super cozinheiros. É de família”, frisa.

A ganhadora compartilha que a escolha da receita que vai para o evento começa em casa. “A gente testa as cucas em casa, espera o regulamento e vamos fazendo testes. A minha família experimenta e elege uma para competir”, afirma.

Ela também conta que o nome da cuca veio devido à combinação de ingredientes: uva negra, chocolate branco, farofa crocante e nata com leite condensado. “Todo mundo falava que ela [a cuca] ficava divina, daí demos o nome de celestial”.

A campeã participará do júri da próxima edição, marcada para os dias 19 e 20 de julho de 2025, anunciou a coordenadora do Núcleo de Panificadoras e Confeitarias da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), Emily Dognini.

Chaiane Koerich, de Gaspar, conquistou o segundo lugar, com a cuca de banana com creme de nata e castanha. E o brusquense Tiago Oliveira, ficou em terceiro lugar, com a cuca de chocolate com morango e creme.

O concurso teve 24 inscritos nesta edição e faz parte da programação do evento. Nesta edição, o tema foi “Resgatando a Tradição da Cuca Alemã” e os participantes deviam preparar receitas de cuca com recheio de frutas.

Prêmios

A premiação para o primeiro lugar foi R$ 1500, uma diária no Fazzenda Park Hotel, um fogão Fischer e uma cesta de produtos Werner Alimentos.

O segundo colocado levou R$ 1000 reais e uma cesta de produtos Werner Alimentos. Já o terceiro, recebeu R$ 500, um forno Fischer e uma cesta de produtos Werner Alimentos. Todos ganharam troféu.

Mais uma edição de sucesso

As expectativas do festival foram superadas, avalia Emily. “Apesar de sábado ter sido um dia chuvoso, que levou a uma diminuição do público esperada, no domingo recuperamos com força total, a luz da manhã levantou o astral do nosso evento”, destacou.

O presidente da Acibr, Marlon Sassi elogiou a edição de 2024. “O que temos agora é gratidão. Foi um final de semana maravilhoso, com um público maravilhoso, e mostra o potencial de toda nossa região em fazer eventos em que todos querem estar”, salientou.

O evento é promovido pelo Núcleo de Panificadoras e Confeitarias da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), em parceria com a prefeitura e reuniu dez panificadoras, responsáveis por produzir e comercializar as cucas da festa.

