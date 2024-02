Sampaio-RR confirma estádio para jogo contra o Brusque na Copa do Brasil

O Sampaio-RR confirmou, nesta segunda-feira, 19, que a partida contra o Brusque, pela primeira fase da Copa do Brasil, será disputada no estádio Canarinho, em Boa Vista. Até então, não havia certeza sobre porque os laudos técnicos estavam desatualizados, e a tabela detalhada da CBF deixava o local em aberto, mas a questão foi solucionada. A partida começa às 20h30 de quarta-feira, 28, na capital roraimense.

Os ingressos para a partida estão à venda online a R$ 60, com direito a meia-entrada e taxa de 10% do site.

O estádio Flamarion Vasconcelos, o Canarinho, tem capacidade para cerca de 4,5 mil torcedores. É de propriedade do Estado de Roraima e abriga todos os jogos do campeonato estadual.

A partida contra o Brusque é a primeira oficial do Sampaio-RR em 2024. A estreia no Campeonato Roraimense está prevista para 16 de março, contra o Progresso.

Quem passar do confronto GAS x Brusque enfrenta Treze-PB ou ABC na segunda fase da Copa do Brasil. Esta partida será disputada nesta quarta-feira, 21, às 19h30, no Amigão, em Campina Grande (PB).

Para se classificar à próxima fase, o Brusque só não pode perder. Um empate já garante a vaga e uma premiação de R$ 1,4 milhão bruto.

