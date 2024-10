Sangria do primeiro barril de chope marca abertura da 37ª Fenarreco, em Brusque

A sangria do primeiro barril de chope marcou a abertura da 37ª edição da Fenarreco, em Brusque. O ato foi realizado na noite desta quinta-feira, 10, no pavilhão de eventos Maria Celina Vidotto Imhof. A festa acontece até o dia 20 de outubro.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), marcou presença no evento. Ele e o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), discursaram durante o ato de abertura oficial da festa.

“Planejamos realizar essa festa com muito carinho para poder contar com a presença de todos”, disse o prefeito André Vechi. “É uma alegria estar aqui pela segunda como governador. É uma festa que tem que ser mantida e cultivada, que orgulha a tradição”, completou o governador Jorginho Mello.

Outras autoridades marcaram presença. O prefeito eleito de Blumenau, Egidio Ferrari (PL), prestigiou a abertura, além do prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), do deputado estadual Napoleão Bernardes (PSD-SC), e do prefeito de Botuverá, Alcir Merizio (MDB).

Diferente de outras edições da Fenarreco, o tradicional desfile de abertura não foi realizado nesta quinta-feira, devido ao mau tempo. Desta forma, o desfile ocorrerá no sábado, 12, às 17h. A entrada da festa é gratuita.

Programação de sexta, sábado e domingo

11 de outubro (sexta-feira)

11h: abertura dos portões

12h: Anna do Bandoneon (restaurante)

18h: Schaumwein Musikanten (pavilhão cultural)

19h30: Momento Cultural com grupo de canto alemão Deutscher Sangerverein (pavilhão cultural)

20h: banda Estrela de Ouro (pavilhão cultural)

20h: Momento Cultural com grupo folclórico Alpino Germânico (restaurante)

21h: Bavária Band (pavilhão principal)

22h30: brincadeiras como corrida do saco, tamanco, serra-serrador e punho de aço (pavilhão cultural)

23h: Adler’s Band (pavilhão cultural)

0h: encerramento do pavilhão cultural

0h: concurso Tomadores de Chope em Metro (pavilhão principal)

0h15: competição Punho de Aço (pavilhão principal)

0h30: Society Band (pavilhão principal)

3h30: encerramento do pavilhão principal

12 de outubro (sábado)

11h: abertura dos portões

11h: Freechopp (pavilhão cultural)

12h: Sandro e Wilson (restaurante)

13h45: concurso Comendo Rolmops (pavilhão cultural)

14h: Momento Cultural com grupo de canto alemão Deutscher Sangerverein

14h: Musical Master (pavilhão cultural)

15h: grupo folclórico Alpenbach (restaurante)

17h: banda Coração de Ouro (pavilhão cultural)

17h: desfile da Fenarreco na avenida Cônsul Carlos Renaux

20h: Momento Cultural com grupo folclórico Tutti Buona Gente (pavilhão cultural)

20h30: Bavária Band (pavilhão cultural)

21h30: banda Champagne (pavilhão principal)

22h30: brincadeiras como corrida do saco, tamanco, serra-serrador e punho de aço (pavilhão cultural)

23h30: banda Hipnose (pavilhão cultural)

0h30: concurso Tomadores de Chope em Metro (pavilhão principal)

0h45: competição Punho de Aço (pavilhão principal)

1h: presença dos bonecos de vidro (pavilhão principal)

1h30: banda Cavalinho (pavilhão principal)

2h30: encerramento do pavilhão cultural

3h30: encerramento do pavilhão principal

13 de outubro (domingo)

11h: abertura dos portões

11h: Momento Cultural com grupo folclórico Edelweiss (pavilhão cultural)

12h: Freechopp Duo (restaurante)

12h15: concurso Comendo Rolmops (pavilhão cultural)

12h30: Momento Cultural com Trio Edelweiss (pavilhão cultural)

15h30: Choppmotorrad (pavilhão cultural)

16h30: brincadeiras como corrida do saco, tamanco, serra-serrador e punho de aço (pavilhão cultural)

18h: banda D’Fiebes (pavilhão cultural)

20h30: brincadeiras como corrida do saco, tamanco, serra-serrador e punho de aço (pavilhão cultural)

21h: banda San German (pavilhão cultural)

0h: encerramento do pavilhão cultural

