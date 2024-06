Santa Catarina tem duas cidades onde PT e PL governam juntos

Rivalidade de lado

Se há lugares país afora onde o PT e o PL se odeiam, há outros em que não há rivalidade nenhuma. Até governam juntos algumas prefeituras. Entre elas duas catarinenses. Uma é Anchieta, de 6 mil habitantes. O prefeito é do PT e o vice do PL. Outra onde existe a dobradinha é São Miguel da Boa Vista, de 1.781 habitantes, também no oeste do Estado.

Luiz Henrique

O campus da Universidade Federal de SC em Joinville agora se chama oficialmente Luiz Henrique da Silveira. Lei nesse sentido foi sancionada, sem vetos, pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União em 28 de maio. A lei deriva do projeto de lei do Senado 353/2015, apresentado há nove anos pelo então senador Paulo Bauer. Luiz Henrique da Silveira faleceu em 10 de maio de 2015, aos 75 anos, quando exercia mandato no Senado. Além de senador desde 2011, foi prefeito de Joinville por três mandatos, deputado federal, deputado estadual e governador por dois mandatos, entre 2003 e 2010.

Piano

O jovem pianista florianopolitano Pablo Rossi, que é diretor artístico da Orquestra Filarmônica Catarinense, apresentou-se ontem em Londres e na sequência participou de jantar de gala do Prêmio Personalidade do Ano, promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Inglaterra. No repertório, deu destaque para “Music of Climate Change”, peça que desenvolve a ideia da música e sustentabilidade, utilizando as artes como ferramenta para promover transformações e conscientização da sociedade, uma bandeira conceitual da orquestra que dirige.

Irracionalidade

Se não a cadeia, aquele abominável torcedor do Figueirense que simulou uma pessoa se afogando, domingo, no intervalo do jogo do seu time com o Caxias, em Caxias do Sul, tem que ser proibido, para sempre, de pisar no estádio Orlando Scarpelli e, forçadamente, ser submetido a um tratamento psiquiátrico. Quem sabe volte à racionalidade.

Desculpas 1

Nobre, embora tardia, a atitude do governador Jorginho Mello de pedir, pessoalmente, desculpas ao desembargador do Tribunal de Justiça, João Marcos Buch, alvo de capacitismo, o preconceito contra pessoas com deficiência ou em razão de sua deficiência.

Desculpas 2

No início do ano o magistrado foi contrário à nomeação do filho do governador, Filipe Mello, para a Casa Civil do governo do Estado. Jorginho, ao referir-se ao fato, qualificou-o como resultante de uma “oposição boca torta”. Buch tem uma cicatriz no rosto decorrente de acidente com uma arma de fogo quando tinha 10 anos de idade. Desculpas aceitas.

Solidariedade

São maravilhosos os exemplos da solidariedade catarinense ao drama vivido pelos gaúchos há mais de um mês. A rede de supermercados Moniari, com presença em vários municípios do sul de SC, oferece, além do salário, logicamente, uma ajuda mensal adicional de R$ 500 a novos admitidos – tem 90 ofertas por enquanto – do vizinho Estado prejudicados pelas enchentes.

Vamos resolver?

Com cara parecendo querer dizer “vamos resolver isso logo e de uma vez!”, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Caroline de Toni (PL-SC) botou na pauta de ontem da comissão o polêmico projeto que agiliza desocupação de terras invadidas, permitindo, inclusive, o uso da força policial independentemente de ordem judicial.

Parceiro da escola 1

Escreveu-se ontem, aqui, que oficiosamente ainda, o governo de SC está interessado em projetos dos governos do Paraná e São Paulo prevendo a contratação de instituições privadas para administrar escolas públicas, especificamente na manutenção predial, controle de faltas, contratação de professores temporários e outras funções burocráticas, sem nenhuma ingerência no aspecto pedagógico.

Parceiro da escola 2

Pois no final da tarde de segunda-feira, em meio a um forte clima de tensão entre o governo do Paraná e professores estaduais, sua Assembleia Legislativa aprovou em primeiro turno o projeto de lei “Parceiro da Escola”, que visa entregar a administração de 200 escolas da rede estadual para a iniciativa privada.

Cultura do chá

Em SC também será celebrada a Semana da Cultura do Chá no Brasil, de 29 de julho a 4 de agosto. No Estado há cerca de 21 mil estabelecimentos que produzem, beneficiam ou comercializam chás e infusões, o que representa 4,5% do total de negócios do setor no Brasil, conforme o mais recente relatório do Sebrae/SC, de 2017.