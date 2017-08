São João Batista recebe a maior equipe de manobras radicais do Brasil

A equipe de manobras radicais Força e Ação fará apresentação em São João Batista no dia 23, às 20 horas, na avenida Deputado Valério Gomes, entrada principal da cidade. O evento é gratuito ao público e é uma promoção da Mega Motos Honda, que vai sortear três capacetes entre as pessoas que fecharem um consórcio Honda.

O show já aconteceu em mais de 4 mil vezes em todo o país, e a equipe é a única homologada pela Confederação Brasileira de Automobilismo, com pilotos profissionais que apresentam mais de 50 manobras radicais diferentes. Explosões, moto lança-chamas, derrapagens, pirâmides, saltos em arcos de fogo com um quadriciclo e seis motocicletas. “Vai ter muita adrenalina para encantar o público”, antecipa o gerente da Mega Motos, Maicon Bertolini.

Força e Ação conta com o patrocínio oficial da Honda e do Consórcio Honda. A paixão pelo universo das duas rodas surgiu em 1983, quando Fábio Rolim, campeão brasileiro Bicicross, adquiriu uma motocicleta e resolveu testar no veículo as manobras que fazia na sua Bike. Dessa brincadeira, em março de 1990 surgiu a maior equipe brasileira de manobras radicais sobre moto.

O grupo hoje é composto de cinco pilotos profissionais e um locutor, realizando shows por todo o país e América Latina. Em sua extensa lista de apresentações, destaque para shows em provas da Stock Car, Fórmula Truck, Fórmula Indy, Campeonato Mundial de Motovelocidade.

O quê: Show Força e Ação

Quando: dia 23, às 20 horas

Onde: Avenida Deputado Valério Gomes, entrada principal da cidade

Quanto: gratuito

Promoção: Mega Motos Honda