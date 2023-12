Sargento da PM de Itajaí suspeito de chefiar operação que expulsou pessoas em situação de rua da cidade é solto

Nesta quarta-feira, 13, o sargento da Polícia Militar, apontado como chefe na operação que obrigou pessoas em situação de rua a andarem de Itajaí até Balneário Camboriú, foi solto pela Vara de Direito Militar da Comarca da Capital.

O policial foi preso no dia 12 de novembro. Apesar de estar em liberdade, ele seguirá afastado das atividades operacionais e o inquérito de investigação sobre o caso segue em andamento.

Operação

A operação, que teria sido feita sem planejamento prévio, teria o objetivo de expulsar de Itajaí pessoas em situação de rua na madrugada de 31 de outubro.

O caso vem sendo apurado também pela 1ª Promotoria de Justiça de Itajaí, responsável pela Área do Controle Externo da Atividade Policial, pela 13ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itajaí. O Núcleo de Enfrentamento aos Crimes de Racismo e Intolerância (Necrim) do MP-SC acompanha as investigações.

Assim que o caso foi revelado, o 1º Batalhão da Polícia Militar em Itajaí informou por nota que não era uma operação policial institucional, “tendo sido feita à revelia e sem conhecimento do comando do batalhão”, menciona a nota.

