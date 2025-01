Secretaria de Educação de Brusque inicia chamamento de concurso público

A Secretaria de Educação de Brusque iniciou, nesta terça-feira, 7, as convocações dos aprovados no concurso público da pasta. Nesta primeira etapa, foram chamados professores de Educação Infantil, coordenadores pedagógicos e monitores II.

“Tivemos 3,8 mil inscrições homologadas no concurso da Educação. Destes, 1.992 candidatos foram aprovados para cargos como assistente social educacional, coordenador pedagógico, professor de Anos Iniciais, Artes, Atendimento Especializado, Ciências, Educação Especial Libras, Educação Física, Educação Infantil e outros”, afirma a secretária Franciele Mayer.

Ela ainda ressalta que, de forma gradativa, mais de 450 candidatos foram convocados ao longo de 2024 e que as convocações de 2025 já estão em andamento. “Nosso objetivo é concluir as convocações em janeiro, garantindo que todos os servidores estejam preparados para iniciar suas atividades no dia 6 de fevereiro, início do ano letivo”.

A próxima convocação está agendada para o dia 17 de janeiro, abrangendo os cargos de professores de Anos Iniciais, professores de AEE (Atendimento Educacional Especializado), professores de Educação Física, professores de Língua Portuguesa, professores de História, professores de Geografia, professores de Filosofia, professores de Ensino Religioso, professores de Arte e professores de Ciências.

A posse dos novos servidores está programada para o dia 3 de março. Os candidatos convocados devem se apresentar na Secretaria de Educação, localizada na Praça das Bandeiras, no Centro, nos horários entre 8h e 11h30 e entre 13h30 e 17h.

Durante o atendimento, será necessária a entrega dos documentos exigidos e a assinatura do termo de interesse na vaga. Os candidatos devem comparecer na data e horário agendados por e-mail. Caso necessário, é possível agendar o atendimento pelo e-mail [email protected].

Assista agora mesmo!

Fenômeno histórico: o dia que a neve cobriu parte de Guabiruba: