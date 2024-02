Segunda edição da Corrida da Apae já tem data para acontecer; saiba detalhes do evento

A 2ª edição da Corrida da Apae está programada para acontecer no dia 19 de maio. O evento é promovido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque, em parceria com o projeto Pernas Solidárias e a DTO Sports. As inscrições podem ser feitas através do site da DTO.

A primeira edição da corrida contou com a presença de mais de mil atletas. Relembre.

Trajetos

A distância dos percursos são as mesmas da edição anterior: corrida Kids, trajetos de 3, 5 e 10 km. O local de partida será a sede da Apae e está programada para acontecer às 7h.

A corrida da categoria Kids será realizada após término da corrida de 5 km, respeitando as seguintes idades:

50 metros ( crianças de 2 a 4 anos);

100 metros (crianças de 5 a 8 anos);

200 metros ( crianças de 9 a 11 anos);

400 metros (crianças de 12 e 13 anos).

Valores

O valor das inscrições é alterado conforme o número do lote:

Primeiro lote – 05/03:

Corrida – R$ 79 + taxa;

Caminhada – R$ 59 + taxa;

Kids: R$ 49 + taxa.

Segundo lote – 19/04:

Corrida – R$ 89 + taxa;

Caminhada – R$ 69 + taxa;

Kids – R$ 49 + taxa.

Terceiro lote – 12/05:

Corrida – R$ 99 + taxa;

Caminhada – R$ 79 + taxa;

Kids – R$ 49 + taxa.

Pessoas com mais de 60 anos terão desconto de 50% no valor final do último lote das inscrições.

Valores para assessoria

Corrida: primeiro lote R$ 69 e segundo lote R$ 79 até 20/04;

Caminhada: primeiro lote R$ 50 e segundo R$ 60 a partir de 10/05;

Assessoria Kids: valor único de R$ 39.

Confira a idade mínima para participar de cada prova:

– Até 5 km: 14 anos completos na data da inscrição;

– Menor que 10 km: 16 anos completos na data da inscrição;

– De 10 a 30 km: 18 anos completos na data da inscrição;

– Acima de 30 km: 20 anos completos na data da inscrição.

Cadeirantes

As inscrição de cadeirantes na corrida possui o trajeto de 5 km. Para esta modalidade não haverá premiação, pois foge da finalidade do evento.

Retirada dos kits

A retirada dos kits ocorre um dia antes do evento, no dia 18 de maio, em horário ainda indefinido. Eles são compostos por uma camisa, número de peito, certificado digital e uma medalha.

Os que forem caminhar receberão um kit com camiseta, número de peito e a medalha, o mesmo para a categoria Kids.

Premiação

A premiação da 2ª Corrida da Apae será de troféu para os cinco primeiros colocados na categoria geral (nas distâncias de 5km e 10km), masculino e feminino, e também para as três maiores equipes que participarem do evento.

Haverá também premiação por faixas etárias. Confira:

Percurso de 5 km:

• 14 a 19 anos;

• 20 a 24 anos;

• 25 a 29 anos;

• 30 a 34 anos;

• 35 a 39 anos;

• 40 a 44 anos;

• 45 a 49 anos;

• 50 a 54 anos;

• 55 a 59 anos;

• 60 a 64 anos;

• 65 a 69 anos;

• 70 anos acima.

Percurso de 10 km:

• 16 a 19 anos;

• 20 a 24 anos;

• 25 a 29 anos;

• 30 a 34 anos;

• 35 a 39 anos;

• 40 a 44 anos;

• 45 a 49 anos;

• 50 a 54 anos;

• 55 a 59 anos;

• 60 a 64 anos;

• 65 a 69 anos;

• 70 anos acima.

Assista agora mesmo!

Projeto ousado faz capela ser demolida para nova construção no Lageado Baixo | Templos de Guabiruba: