Selos alusivos aos 200 anos de imigração alemã no Brasil serão lançados em Brusque

Em comemoração aos 200 anos da imigração alemã no Brasil, celebrado em 25 de julho, o Clube Filatélico Brusquense lançará dois selos postais personalizados, impressos pelos Correios, para registrar o aniversário do momento histórico.

O lançamento oficial ocorrerá no dia 25 de julho, às 10h, no Museu Casa de Brusque. O evento tem apoio cultural do Centro Universitário de Brusque da Unifebe e do Instituto Aldo Krieger.

Sobre os selos

Veleiro Argus: O veleiro Argus, de bandeira holandesa, partiu do porto de Amsterdã em 27 de julho de 1823, chegando ao Rio de Janeiro em 13 de janeiro de 1824 com os primeiros colonos da imigração oficial alemã no Brasil. Conforme anotações do pastor Friedrich Sauerbronn, um dos passageiros, a viagem foi cheia de turbulências (avaria do mastro, tempestades, ventos desfavoráveis), inclusive sofreu uma abordagem por piratas africanos nas ilhas Canárias, em que o capitão, após constatar que o “navio era um pobre transporte de colonos”, ofereceu-lhes mantimentos e mandou seguir viagem.

Chegada dos primeiros imigrantes a Brusque: Em 4 de agosto de 1860 os primeiros imigrantes alemães chegam a Brusque liderados pelo barão Maximilian von Schneeburg. A imagem do selo é uma reprodução do quadro pintado por Frieda Germer (1908-1998), em acrílico sobre Eucatex, representando o desembarque dos imigrantes. A obra foi selecionada para homenagear a talentosa artista e a cidade de Brusque, que completa 164 anos de fundação em 2024.

