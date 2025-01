Sem Diego Mathias, Brusque recebe o Barra no Augusto Bauer

O Brusque tenta sua segunda vitória consecutiva a partir das 18h deste sábado, 1º, recebendo o Barra, no Augusto Bauer, pela sexta rodada do Campeonato Catarinense. Filipe Gouveia terá pelo menos uma mudança forçada na escalação, com a suspensão de Diego Mathias. Do outro lado, o Pescador acumula cinco empates em cinco jogos.

O ponta Diego Mathias é desfalque pelo terceiro cartão amarelo. Filipe Gouveia está pendurado com dois cartões amarelos, e o auxiliar técnico Miguel Pinto retorna após cumprir suspensão no jogo contra o Joinville, pela quarta rodada.

Uma possível escalação quadricolor tem Matheus Nogueira; Dionatan, Éverton Alemão, Jhanpol Torres; Mateus Pivô, Rodolfo Potiguar, Alex Ruan; Gabriel Honório, Biel, Guilherme Pira; Robson Luiz.

No departamento médico, continuam o zagueiro Maurício, o meia Robinho e o atacante Luizinho. Maurício e Luizinho vêm fazendo alguns trabalhos físicos no gramado. Robinho segue fora por lesão muscular.

O Brusque acumula uma vitória, três empates e uma derrota no Catarinense, com três gols marcados e três gols sofridos.

Barra

O Barra é um dos times invictos no Campeonato Catarinense, ao lado do Criciúma. Contudo, acumula cinco empates nestas primeiras cinco rodadas. Nesta quarta-feira, 29, empatou em 1 a 1 com o Hercílio Luz em casa. No domingo, 26, empatou pelo mesmo placar com o Criciúma, sendo o primeiro time a tirar pontos do Tigre.

Uma possível escalação tem Ewerton; Marcelo (Kellyton), Jean Pierre, Vavá, Da Rocha; Natan, João Miguel; Juliano, Paulinho, Giovani (Elvinho); Venícius.

Os volantes João Miguel e Natan estão pendurados. Não há desfalques por suspensão no Barra.

Só Marreco vence

O Brusque venceu todos os cinco jogos oficiais que já fez contra o Barra. As equipes se enfrentaram uma vez nas edições de 2022 e 2024 do Catarinense, e três na edição de 2023, com confrontos também em semifinal.

Nestas cinco vitórias, o quadricolor marcou 13 gols e sofreu quatro.

Brusque x Barra em tempo real

Acompanhe Brusque x Barra com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 17h30.

