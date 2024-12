Senhor do Anéis: A Guerra de Rohirrim chega aos cinemas de Brusque; confira programação completa

O Senhor dos Anéis: A Guerra de Rohirrim acompanha a história não contada por trás do famoso Abismo de Helm, a fortaleza icônica que ajudou na jornada de Aragon, Legolas e Gimli centenas de anos antes da fatídica Guerra dos Rohirrim.

O filme conta a vida e os tempos sangrentos de seu fundador, Helm Hammerhand, o rei histórico de Rohan. Os fatos acontecem cerca de 183 anos antes das aventuras de Frodo e dos eventos da trilogia original de filmes.

O Senhor dos Anéis: A Guerra de Rohirrim acompanha o destino do povo do reino de Rohan e a saga de seu rei Helm, ambos em guerra com Wulf, lorde do povo Dunlending, que busca vingança pela morte de seu pai. Será Hera, filha de Helm, porém, quem irá liderar a resistência contra os ataques desse implacável inimigo antes que seja tarde demais.

Senhor dos Anéis: A Guerra de Rohirrim está disponível no Cine Gracher do shopping.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1

MOANA 2

Dublado / 17h (3D)

WICKED

Dublado / 20h

CINE GRACHER 2

MOANA 2

Dublado / 16h e 18h30

OPERAÇÃO NATAL

Dublado / 20h30

CINE GRACHER 3

SENHOR DOS ANÉIS: A GUERRA DOS ROHIRRIM

Dublado / 15h e 18h

AINDA ESTOU AQUI

Dublado / 20h45

CINE GRACHER HAVAN 1



MOANA 2

Dublado / 16h30, 19h (3D) e 21h15 (3D)

CINE GRACHER HAVAN 2

MOANA 2

Dublado / 15h

INEXPLICÁVEL

Dublado / 18h e 20h30 (as duas sessões acontecem apenas no dia 5)

CINE GRACHER HAVAN 3

WICKED

Dublado / 16h

GLADIADOR II

Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (apenas no dia 8)

