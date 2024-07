Ser Brusque é vice-campeão no 3º Festival de Mini Basket Internacional

No último domingo, 28, a equipe da categoria Sub 12 da Ser Brusque conquistou o segundo lugar no 3º Festival de Mini Basket organizado pela Federação Catarinense de Basketball. O torneio internacional de equipes das categorias Sub 12 e Sub 13 aconteceu no Sesi de Blumenau e teve participação de equipes do México.

Os atletas competiram pela vaga na fase final contra as equipes ASTRA, de Balneário Camboriú, e CWB, de Curitiba, que compuseram a chave D do torneio.

Em ambos os confrontos, os atletas se destacaram e garantiram a primeira posição na fase de grupos. Na semifinal, a Ser Brusque enfrentou a equipe ADIEE, de Florianópolis, em uma partida acirrada, mas o time brusquense saiu vitorioso, garantindo um lugar na disputa pelo primeiro e segundo lugar.

A batalha pela medalha foi contra a equipe do México e a equipe conquistou a medalha de prata.

Projeto social Ser Brusque

O projeto social da Ser Brusque esteve presente no 3º Festival de Mini Basket no sábado, 27. Participaram do evento três equipes mistas, uma representando a categoria Three Points com atletas de 12 a 13 anos e duas equipes na categoria Two Points com atletas de 7 a 11 anos, 24 atletas e quatro professores.

