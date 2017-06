Serra catarinense registra primeira neve do ano

Por volta das 13h desta sexta-feira, 9, São Joaquim, na Serra Catarinense, registrou a primeira neve de 2017. Foram cerca de 47 minutos de neve na área urbana, mas não houve acúmulo. A neve também foi registrada nos municípios de Urupema, Urubici, Bom Jardim da Serra e Irani.

“Para ocorrer é necessário que a temperatura esteja abaixo de zero desde a base da nuvem até o solo. Na região a nebulosidade passou rápido e por isso não houve acúmulo. Até o momento não há previsão para neve durante o mês de junho, mas isso pode ocorrer em julho e agosto, com a chegada do inverno a partir do dia 21 junho”, explicou o meteorologista da Epagri/Ciram, Erikson de Oliveira.

Turistas e moradores fizeram a festa, e não perderam tempo para registrar a tão esperada neve, que também chegou a diversas localidades do interior de São Joaquim. Com a realização da Festa Nacional do Pinhão e as previsões de frio, a Serra Catarinense se torna o destino turístico.

Previsão para o final de semana

Para o sábado, 10, o tempo será seco e a nebulosidade se afasta do Estado baixando a temperatura podendo chegar abaixo de zero na região da Serra Catarinense e no domingo, 11, essa condição se estende para o Oeste e Meio-Oeste.