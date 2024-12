O Sesc Brusque está com matrículas abertas para seu curso de inglês, oferecendo uma abordagem diferenciada e inovadora baseada no material Cambridge. As inscrições seguem até 7 de março de 2025.

O curso é voltado para alunos de 3 a 17 anos, abrangendo níveis de iniciante a intermediário. As turmas têm carga horária semanal de três horas, divididas em duas aulas, com horários flexíveis pela manhã, tarde e noite.

Para realizar a matrícula, os interessados devem comparecer ao Sesc para realizar um teste de nivelamento. Segundo Charlene Rosa, técnica de atividades do Sesc Brusque, o teste é essencial para identificar a turma mais adequada para cada aluno, garantindo um aprendizado alinhado ao nível de proficiência.

Ela detalha que o curso utiliza a metodologia Cambridge, que prioriza a fluência em inglês desde a primeira aula. “Nosso ensino é leve e empático, sem avaliações tradicionais para o público infantil, priorizando o aprendizado prático e aplicável ao dia a dia. A abordagem é principalmente didática, utilizando o livro como suporte pedagógico”, explica Charlene.

Além disso, as aulas são complementadas por plataformas digitais que oferecem exercícios interativos, materiais multimídia e ferramentas que reforçam as habilidades linguísticas dos alunos.

“O curso utiliza tecnologias e plataformas digitais para complementar as aulas presenciais. Trabalhamos com os recursos multimídia e a plataforma digital da Cambridge, que oferece atividades interativas, exercícios de reforço, materiais de áudio e vídeo, além de ferramentas que ajudam os alunos a praticar as quatro habilidades, a leitura, escrita, fala e escuta, de forma dinâmica e acessível. Esses recursos são integrados ao conteúdo das aulas para tornar o aprendizado ainda mais completo e envolvente”, detalha.

Além disso, no Sesc, os docentes são selecionados por um rigoroso processo seletivo, que envolve a analista de programação social do Sesc. Charlene detalha que a instrutora do curso é fluente na língua inglesa, graduada em Letras (Português e Inglês), possui mais de 10 anos de experiência, além de qualificações internacionais, como o Language Proficiency Advanced 2, realizado na Quest Language Studies (2014), em Toronto, no Canadá; e o curso Developing Speaking Skills, pela Cambridge University Press & Assessment (2023).