Show de Munhoz e Mariano abre 33º Rodeio Crioulo Nacional, em Brusque

Começa nesta quinta-feira, 3, a 33ª edição do Rodeio Crioulo Nacional. Para abrir o evento que celebra os costumes gaúchos, a dupla Munhoz e Mariano sobe ao palco a partir das 23h no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof.

Conhecidos por sucessos como Camaro Amarelo, Box do Chuveiro, A Bela e o Fera, Seu Bombeiro e Pen Drive de Modão, a dupla sertaneja possui sete anos de carreira. O show é realizado por Junior Seco.

Além das apresentações musicais, o rodeio terá muitas provas campeiras, com destaque para a gineteada em cavalos e as provas de laço. Cerca de 6 mil pessoas de todo o país devem passar pelo local, com estrutura montada em frente ao pavilhão.

São estimadas dezenas de equipes de laço. Cada grupo disputa as provas com quatro cavalos, conforme explica o patrão do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Laço do Bom Vaqueiro e um dos organizadores do evento, Germano Hoffmann Filho, o Mano. “A prova de laço consiste em quatro laçadores por equipe, onde laçam três vezes cada um, ou seja, dão três armadas”.

Mano destaca que o rodeio é feito para celebrar a cultura gauchesca e catarinense. “Dá muito trabalho, mas é bom para Brusque, só vem agregar, e por isso já é um evento que faz parte do calendário do município”.

Programação e ingresso

Hoje

22h30 – Abertura com DJ e a dupla sertaneja Felipe e Adriano

23h – Show Munhoz e Mariano

Ingressos: www.loopticket.com.br

Antecipado: R$ 40

No dia: R$ 50

Amanhã

16h – Show com Ricardo Porto

23h30 – Show com Julian e Juliano & Só Vanerão

Sábado

23h30 – Show com Ivonir Machado

Domingo

16h – Portal Gaúcho

– Ingressos: www.oneticket.com.br

R$ 20 Passaporte 3 dias

R$ 10 Ingresso Sexta-feira

R$ 10 Ingresso Sábado

R$ 10 Ingresso Domingo

R$ 55 Passaporte 3 dias + Bailes Julian e Juliano & Só Vanerão e Ivonir Machado

R$ 25 Baile Julian e Juliano (Sexta-feira)

R$ 25 Baile Ivonir Machado (Sábado)

A portaria será cobrada:

✔ Sexta-feira e sábado até as 23 horas

✔ Domingo até as 14 horas

As provas campeiras acontecem sexta-feira, sábado e domingo. Programação completa no Facebook CTG Laço do Bom Vaqueiro.

Mais informações no 98816-8193.