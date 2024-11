Ser uma instituição cooperativa é existir por um propósito simples: promover justiça financeira e prosperidade. É estar próximo e fomentar o desenvolvimento de pessoas e comunidades, investir na formação de cidadãos mais conscientes com o seu dinheiro, dar voz às escolhas que nos conectam a um futuro mais sustentável. É esse o desejo que o Sicoob MaxiCrédito cultiva há quatro décadas, transformando esse propósito em realidade.

Para celebrar essa história, além das comemorações feitas para os associados durante toda a semana de aniversário em todas as agências, no dia 16 de novembro, data exata da fundação, a cooperativa reuniu fundadores, associados delegados, colaboradores e autoridades para uma noite de festividade e homenagens. O evento aconteceu no parque da Efapi, em Chapecó/SC, e reuniu mais de duas mil pessoas.

Foram homenageados fundadores que, com coragem, deram início a esse trabalho e a atual Diretoria Executiva e Conselho de Administração. Mas, mais do que relembrar o passado e tudo o que foi construído até aqui, o momento foi de reforçar o compromisso da cooperativa com seus associados e com a comunidade, olhando para o futuro e projetando os próximos passos desta que é hoje uma das maiores cooperativas financeiras do Brasil.

Atualmente o Sicoob MaxiCrédito ocupa posição de destaque entre as maiores cooperativas financeiras do país. Conforme dados do segundo trimestre de 2024 da Confebras, a instituição aparece em 4º lugar em número de associados, além da 5ª posição quando o critério é quantidade de pontos de atendimento. Em carteira de crédito e depósitos totais ocupa a 6ª e 4ª posições respectivamente.

“Nosso trabalho sempre teve como alicerce a seriedade, transparência e o contato próximo com o associado, que escolheu a cooperativa para fazer parte de suas realizações e conquistas. Por isso, celebrar 40 anos contando com a confiança de mais de 270 mil cooperados é um orgulho e, acima de tudo, uma responsabilidade muito grande”, destaca o Presidente do Conselho de Administração do Sicoob MaxiCrédito, Ivair Chiella.

Até o mês de setembro, a cooperativa havia emprestado em crédito mais de R$ 5 bilhões aos cooperados, valores estes que fomentam negócios e contribuem com a economia local. Já nos valores depositados como forma de investimentos, R$ 5,8 bilhões somavam à carteira em setembro, o que demonstra a confiança na cooperativa.

Outro importante indicador que sinaliza a confiança e segurança da Cooperativa é referente aos Ativos Totais administrados pelo Sicoob MaxiCrédito, que no mês de setembro superava os R$ 9 bilhões. “Isso respalda a seriedade e compromisso da instituição com cada um dos associados e demonstra a sustentabilidade e responsabilidade do trabalho realizado” finaliza Adriana.

Transformar a comunidade em um lugar melhor para todos

Um dos grandes diferenciais em ser associado do Sicoob MaxiCrédito é saber que a instituição se preocupa com a sociedade de muitas maneiras. Na prática, quanto mais pessoas escolhem a cooperativa e utilizam do que ela oferece, mais a cooperativa tem recursos para devolver em ações sociais. Ou seja, é o econômico e o social andando lado a lado, permitindo com que a comunidade cresça.

Por isso, o Sicoob MaxiCrédito desenvolve uma série de atividades voltadas à educação financeira e cooperativista de crianças, jovens e adultos. Somente nesse aspecto, nos últimos quatro anos, mais de 146 mil pessoas foram impactadas em mais de 1,3 mil ações.

“Quando falamos em sustentabilidade, estamos falando também da formação de pessoas mais conscientes e orientadas, capazes de tomar boas decisões para planejar e organizar o futuro financeiro dela e de suas famílias”, aponta o vice-presidente do Conselho de Administração, Francisco Osmar Souza Leite. “Nosso papel também é fomentar esse conhecimento, o empreendedorismo e ser apoio em toda trajetória por meio dos produtos e serviços que ofertamos”, complementa.

Outras importantes iniciativas realizadas pela Cooperativa são: Fundo de Desenvolvimento Social e o Programa Comunidades. Instituído em 2023, o Fundo Social destina parte do resultado anual da Cooperativa para projetos sociais de interesse coletivo. Em dois anos já foram repassados R$ 5,5 milhões, beneficiando quase 700 entidades, impactando mais de 900 mil pessoas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

As quatro décadas celebradas também apontam o olhar para o futuro e para como a Cooperativa quer seguir impactando positivamente as comunidades. “Ser agente de transformação, aliando negócios com o desenvolvimento social, é nosso papel fundamental. Vamos investir cada vez mais em tecnologia, inovação, segurança para nossos associados, oferecendo serviços sustentáveis e acessíveis, estar onde o associado precisa da gente, seja presencialmente ou por meio digital”, enfatiza Adriana.

Da mesma forma, ampliar a presença na vida dos associados e das comunidades, com novos produtos e serviços para atender as demandas que vão surgir, aliando o atendimento humano com as novas tecnologias. É assim que o Sicoob MaxiCrédito quer escrever os próximos anos de sua história. “E isso tudo sem perder aquilo que para a cooperativa é inegociável: o relacionamento próximo, olho no olho. É mostrar todo dia que estamos ali pela comunidade e pelo desenvolvimento de todos. É isso que vivemos nestes 40 anos e queremos entregar ainda mais nos próximos que virão”, finaliza Chiella.

Sicoob MaxiCrédito