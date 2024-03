A Sicredi Vale Litoral SC alcançou no fim de 2023 a marca de 80 mil associados. Mas a cooperativa projeta, ainda para este ano, chegar ao expressivo número de 100 mil associados. Os números foram apresentados nesta terça-feira, dia 05, em evento destinado aos veículos de comunicação da região, realizado na Sede Regional da Cooperativa, em Itapema. E, de 11 a 17 de março, a Cooperativa realizará esta mesma prestação de contas aos demais associados, através da Assembleia Digital, disponível tanto no aplicativo Sicredi quanto no site: www.sicredi.com.br/assembleias .

Constituída em 2008, a Sicredi Vale Litoral SC já conta 33 agências distribuídas no Vale do Itajaí Açu, Vale do Itajaí Mirim, Vale do Rio Tijucas e Litoral Norte Catarinense. Segundo o presidente da Cooperativa, José Domingos de Andrade, a expansão ficará ainda mais acelerada nos próximos anos. “Planejamos chegar aos 100 mil associados e 46 agências em dois anos. A expansão é baseada no desejo de levar o cooperativismo para mais pessoas e possibilitar o acesso ao crédito e demais serviços que contribuem para a transformação socioeconômica nas regiões onde atuamos”, revela.

Entre as maiores do Brasil

Segundo o diretor executivo da Sicredi Vale Litoral SC, Arão João da Silva Neto, a cooperativa teve um crescimento bastante relevante neste último ano. “Nossa base de associado cresceu 26%, chegando a 80,3 mil associados. O patrimônio líquido teve aumento de 42%, alcançando a marca de 393 milhões. Concedemos 2,26 bilhões em crédito, aumento de 38%. Alcançamos um resultado líquido de 94 milhões, aumento de 34% em relação ao ano passado, sendo que aproximadamente R$ 27 milhões serão distribuídos aos associados como juros ao capital e participação nos resultados” cita Arão.

O diretor revela ainda que a Cooperativa tem registrado crescimento médio na casa dos 30 a 40% ao ano, deixando a Sicredi Vale Litoral SC numa posição privilegiada e de destaque no Sistema Sicredi, colocando a empresa entre as 20 maiores da Central Sicredi Sul Sudeste, e entre as 50 maiores do Brasil, considerando todos os sistemas de cooperativas de crédito.

“Reconhecemos o nosso desafio de ampliar cada vez mais nosso modelo de negócio no mercado e consolidar a compreensão do verdadeiro propósito cooperativista. Essa abordagem é sustentada por soluções inovadoras que melhoram a vida das pessoas, e por consequência melhoram a qualidade de vida de uma sociedade” afirma Arão.