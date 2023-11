Sifitec promove palestra sobre desafios que gestores de equipes com diferenças de gerações possuem; veja como se inscrever

O Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem, Malharia e Tinturaria de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sifitec) promove a palestra “Liderança Multigeracional: Motivando e Elevando as Competências da Geração Y (Millennials) e Z”.

A palestra, que será ministrada pelo especialista em talentos e desenvolvimento humano Fábio Ambrosini, será realizada na terça-feira, 21 de novembro, na sede do Sifitec, localizada na sala 405 do Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (Cescb), no centro da cidade.

As vagas são limitadas e o investimento é de R$ 100 para associados ao Sifitec e R$ 120 para não associados. Para se inscrever, basta acessar o link. O ingresso inclui Coffee Break.

“A palestra ‘Liderança Multigeracional’ aborda um dos desafios mais significativos que os líderes enfrentam atualmente em todos os segmentos, que é a gestão de equipes compostas por quatro gerações distintas – Baby Boomers, Geração X, Millennials e Geração Z.

O objetivo do evento é compreender o cenário e liderar de forma eficaz cada uma dessas gerações, reconhecendo suas características, valores, expectativas e preferências únicas. Por isso, toda a comunidade é convidada”, destaca o presidente do Sifitec, Marcus Schlosser.

A palestra e o instrutor

Segundo Fábio, durante a apresentação os participantes irão adquirir insights valiosos sobre as motivações e necessidades específicas de cada grupo etário. “Vamos discutir estratégias práticas para fomentar a colaboração intergeracional, melhorar a comunicação e construir equipes mais coesas e produtivas”, pontua.

O instrutor destaca que os participantes vão aprender sobre as mudanças no ambiente de trabalho, as mudanças impulsionadas pela tecnologia e pela cultura e as mudanças que moldaram as atitudes e comportamentos das gerações mais jovens.

“Também falaremos sobre as novas perspectivas para as organizações. O público sairá do evento com um entendimento mais profundo sobre como liderar com sucesso equipes multigeracionais e criar um ambiente de trabalho harmonioso e produtivo para todas as idades”, frisa.

Fábio Ambrosini é coach, palestrante e treinador, especializado em talentos e desenvolvimento humano, em gerar transformação e potencializar talentos. Formado pela Sociedade Latino Americana de Coaching (SLAC), com certificação Internacional em Coaching e certificação internacional Analista Disc.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas através do número de WhatsApp (47) 99639 – 4351 ou pelo e-mail sifitecbq@gmail.com.

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: