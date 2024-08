Silvio Santos vem aí!

A carreira de extraordinário sucesso de Silvio Santos é um exemplo raro de quem começou como pobre vendedor de quinquilharias, batendo pernas no bairro boêmio e popular da Lapa, no Rio de Janeiro, para se tornar o mais conhecido apresentador de programa da TV e um dos maiores empresários da comunicação social deste país. Talento, competência e uma boa dose de sorte, certamente, não lhe faltaram.

Creio, no entanto, que disciplina e extrema dedicação ao seu trabalho foram essenciais para que se tornasse um verdadeiro ícone da TV brasileira. Basta lembrar que ele próprio sempre foi o melhor e mais dedicado funcionário da sua empresa.

Da sua vida profissional, não pretendo escrever porque tudo praticamente já foi publicado nestes últimos dias. Vou me ater, apenas, a uma experiência pessoal que vivenciei quando o retransmissor do sinal do SBT foi instalado em Brusque.

Não tenho certeza quanto ao ano, se 1985 ou 1986. O então prefeito Celso Bonatelli pediu-me para que tratasse de um problema relacionado à antena que retransmitia o sinal da antiga TV Coligadas. Era o único canal de TV que chegava aos lares brusquenses. Mesmo assim, tempo de TV analógica, a imagem era ruim e sujeita a chuvas e trovoadas.

Havia ainda um outro problema. A antena havia sido levantada no alto da colina próxima da ponte Mario Olinger, encravada no terreno de um empresário, que pretendia ali construir a sua casa. Com razão, disse-me ele que gostaria de retirar a antena coletiva da sua propriedade. E para que a comunidade não sofresse qualquer prejuízo, comprometeu-se a financiar o custo de uma torre moderna para ser instalada num local mais elevado e apropriado, a fim de que o sinal de TV alcançasse todos os bairros.

E assim foi feito. Juntamente com o conhecido técnico Mohair Dalmarco administramos todo o processo de compra e montagem da nova torre no alto do morro da rua São Leopoldo e que lá está até hoje. Então, veio a reivindicação da comunidade para a instalação do retransmissor do canal do SBT, que não estava disposto a bancar o custo do equipamento. Visitei alguns empresários brusquenses a fim de conseguir os recursos financeiros.

Lembro-me até hoje, das palavras do empresário Carlos Cid Renaux: “Dr. Leal, vou colaborar, sim e com muito prazer. Tenho conversado com nossos operários. Todos reclamam que não conseguem assistir ao programa do Silvio Santos. Será muito bom para a empresa e a comunidade que os trabalhadores brusquenses, nas tardes de domingo, fiquem em casa com a família assistindo ao programa do Silvio Santos”.

Durante 60 anos, a mensagem anunciando o início do programa com o seu nome artístico ecoou nas salas de TV de muitos lares brasileiros. Embora fosse ele judeu, creio que último sábado algum bom anjo de filiação ecumênica deve ter batido na porta de São Pedro para anunciar: “Silvio Santos vem aí”!