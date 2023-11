Sinduscon anuncia nova empresa responsável por pesquisa de mercado imobiliário em Brusque

O Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento (Sinduscon) aprovou a contratação da empresa responsável pela pesquisa de mercado imobiliário de Brusque, para 2024. A decisão foi tomada em uma reunião realizada na noite de terça-feira, 21.

Na oportunidade, o presidente do Sinduscon, Ralf Maschio, destacou a importância da entidade ter dados da cidade de Brusque, informações estas estratégicas para as empresas do setor da construção e também para a própria comunidade.

“A empresa contratada é a Alphaplan Inteligência em Pesquisas, de Porto Alegre, que vem fazendo um trabalho bem bacana com o Sinduscon de Balneário Camboriú, já há alguns anos. Esta pesquisa será muito importante, porque viemos com informações muito difusas, seja entre sindicatos, dos trabalhadores e o patronal, ou o próprio Registro de Imóveis e a Prefeitura”, conta.

De acordo com Ralf, a entidade busca uma pesquisa que tenha uma linguagem única para esses números. “A prefeitura já se dispôs a trabalhar conosco nesta compilação de dados, e logo mais teremos essas informações para divulgar para a cidade e, é claro, algumas serão exclusivas para os associados do Sinduscon”, ressalta o presidente.

Ainda segundo Ralf, a pesquisa deve apontar também as tendências de lançamentos para o mercado imobiliário. “Se realmente o mercado está demandando apartamentos de três quartos, dois quartos, por exemplo, quantos metros quadrados, qual a região de maior procura, enfim, é um trabalho bem bacana e estamos contentes com esta nova contratação”, enfatiza.

Planejamento

Durante a assembleia, os diretores também debateram sobre as principais ações do planejamento estratégico do Sinduscon, que seguirão para o ano de 2024. “Trabalhamos neste ano com muitas ações, que já vem surtindo efeito e em 2024 vamos seguir com essas metas estipuladas neste planejamento”, diz Ralf.

E finaliza mencionando que a entidade vem recebendo adesão de novos associados e que desta forma fortalece ainda mais o sindicato. “A participação efetiva nesta reunião é prova disso. Tivemos uma pauta bem extensa e a aprovação da assembleia sem nenhuma ressalva”, avalia o presidente.

Plano Diretor

Também em pauta, os diretores e associados debateram sobre a revisão do Plano Diretor de Brusque, que vem sendo acompanhada de perto pelo Sinduscon.

