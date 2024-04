Sociedade Beneficente de Brusque completa 95 anos de história

No último domingo, 14, a Sociedade Beneficente, situada na avenida Primeiro de Maio, dentro do bairro de mesmo nome, celebrou seu 95º aniversário. Ao longo da história, o clube enfrentou desafios significativos e teve que se adaptar ao longo do tempo.

Atualmente, com foco principal na locação para eventos, a Sociedade Beneficente tem parceria firmada com parceria com a empresa Schmitt Buffet e Eventos. Considerado um dos melhores espaços para realizar cerimônias em Brusque, a Sociedade também recebe festas temáticas, como a Good Times, e bailes de formatura. Na parte esportiva, os administradores nunca abriram mão de algumas das tradições que fazem parte das raízes do clube. A bocha, o bolão e os jogos de mesa – como dominó e carteado – ainda encontram espaço, e equipes das modalidades representam o clube por todo o estado. Para manter toda a estrutura intacta, reformas e manutenções são realizadas regularmente.

História do Beneficente

Ainda antes da fundação da Sociedade Beneficente com este nome, havia outro clube nas proximidade, este fundado em 1918 com o nome de Sociedade Pomerânia, em uma estrutura toda feita de madeira.

Em 1929 o clube foi dissolvido e surgiu a nova agremiação, construída com tijolo maciço pronto para abrigar os associados. A parte externa do clube ainda tem a mesma base da construção nonagenária.

A doação dos terrenos foi feita pelo cônsul Carlos Renaux, já que o clube é próximo da histórica fábrica. Membros da família Renaux eram, inclusive, colaboradores e associados da Sociedade.

Entre as histórias mais peculiares do clube está a enchente de 1984. Na ocasião, a equipe de bolão 13 de Maio, representante da Sociedade Beneficente, dirigiu-se a Barra Velha para participar de uma competição. Devido à enchente, a equipe foi obrigada a permanecer na cidade por cinco dias, pois não havia maneira de retornar a Brusque.

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: