Sociedade Santos Dumont celebra 60 anos de história em Brusque

A Sociedade Beneficente e Recreativa Santos Dumont comemora seis décadas de história nesta semana. Após 60 anos, o tradicional clube brusquense representa o trabalho conjunto de pessoas que se uniram por meio de um sonho.

Fruto da idealização do padre João da Cruz Stüepp, o clube foi fundado em 1º de maio de 1964, no período da ditadura militar. Na época, não era permitido fazer reuniões em casa – portanto, a primeira reunião dos sócios fundadores aconteceu na paróquia do bairro Santa Terezinha.

“Na reunião, sugeriram vários nomes para o clube. ‘Ah, coloca Flamengo’, ‘Não, Corinthians!’, até que um deles falou: ‘Por que não Santos Dumont?’, que é o nome da rua principal aqui do bairro. E aí ficou”, conta o presidente do Santos Dumont, Pércio Alan Dalago.

Então, com uma estrutura simples em um galpão de madeira, surgiu o Santo Dumont, contendo uma cancha de bocha e um aconchegante, bar onde eram realizados jogos de carteado.

Conforme recorda Pércio, à época, diversas famílias se envolveram diretamente na transformação do local. Ele conta que as famílias buscavam um lugar para confraternização e o clube logo se transformou a segunda casa de toda a comunidade.

Um objetivo desde o início, concretizado quatro anos depois, em 1968, foi a inauguração do campo de futebol e vestiários. “A partir disso, o clube sempre foi envolvido em eventos e competições, até os dias atuais, pois o futebol sempre era um desejo de todos os fundadores”, comenta.

Novo marco

Pércio relembra que, nas décadas de 1970, 1980 e 1990, a bocha era muito popular em Brusque. As canchas da sociedade eram disputadas por pessoas querendo praticar o esporte.

Contudo, ele conta que, em 1997, o Santos Dumont viveu um novo marco. Passados 33 anos de sua fundação, em um novo 1º de maio, o clube lançou a sua escola de futebol. “O clube cresceu muito e vimos que também tínhamos a necessidade de atender as crianças da nossa comunidade”, afirma.

Hoje, mais de 300 atletas fazem parte da escola de futebol do Santos Dumont e representam o coração do clube. No início, o foco do projeto era o social, com o objetivo de formar bons cidadãos, mas a escola de futebol se transformou em celeiro de talentos e esperança para aqueles que almeja ser atletas profissionais. “Atualmente, a nossa escola é referência, com conquistas de expressão em todas as categorias”, comemora Pércio.

Conforme o clube, o projeto idealizado em 1997 não apenas possibilitou a promoção do esporte para crianças e novos talentos, mas também fortaleceu ainda mais o vínculo entre pais, atletas e a comunidade.

Novos campos

Pércio aponta que muitos ex-alunos atualmente ainda jogam nas dependências do Santos Dumont, em dois campos sintéticos inaugurados recentemente, já como parte das comemorações dos 60 anos do clube.

O estádio 1º de Maio também está sendo totalmente reformulado para dar ainda mais estrutura aos alunos da escola de futebol. Ele passará a se chamar João da Cruz, em homenagem ao idealizador.

“A escola de futebol aproximou ainda mais o clube da comunidade e de sua essência. Temos alunos que fizeram parte da escola de futebol e atualmente são professores, pais que participaram da escolinha e hoje trazem seus filhos. Mantemos o espírito de um clube da família, em que as pessoas criam vínculos e memórias”, celebra Pércio.

Para ele, o Santos Dumont, ao completar 60 anos, segue na vanguarda como um clube expoente de união, trabalho e amor para realização de sonhos.

“As conquistas e o crescimento do Santos Dumont são fruto do vínculo especial, essência familiar e do amor dedicado ao clube, um elo que transcende gerações. Desde os diretores até os sócios, funcionários e todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para nossa jornada, expressamos nossa profunda gratidão. Hoje, ao celebrarmos 60 anos, honramos não apenas o passado, mas também a visão e o esforço de cada indivíduo que ajudou a moldar e fortalecer nossa instituição ao longo dos anos”, finaliza.

