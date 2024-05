Solidariedade de todo país joga ducha de água fria em movimento separatista do RS

Ducha fria

Diante da histórica solidariedade dos brasileiros de todos os cantos do país aos gaúchos, uma frase tem recebido milhares de curtidas e comentários nas redes sociais. Diz: “O Sul está aprendendo na marra que se separar do resto do Brasil nunca foi uma boa ideia”. Assim, é provável que a campanha permanente “O Sul é meu país” seja esquecida por um tempo. A verdade maior é que todos precisam uns dos outros.

Reação

A sociedade civil organizada de Florianópolis, representada pela CDL, emitiu nota para repudiar a mais recente tentativa do Ministério Público Federal em brecar o licenciamento ambiental do Parque Marina Beiramar, projetado para a avenida homônima. Agora, caprichosamente, o MPF quer, a todo custo, transferir exclusivamente em favor do Ibama a responsabilidade sobre o licenciamento ambiental de um equipamento pleiteado há décadas pela sociedade.

Legado de Antonieta

Terminam sexta-feira as inscrições para o concurso de aquisição de obras artísticas que façam referência ao legado de Antonieta de Barros, a primeira deputada estadual de SC e a primeira mulher negra a assumir um mandato no Brasil. Podem ser submetidas obras de diversas categorias. A belo concurso foi proposto pela deputada Luciane Carminatti (PT) e pelo deputado Marquito (Psol), e realizado pela Assembleia Legislativa. Metade das premiações será destinada a pessoas negras. Ao todo, serão selecionadas 10 obras, que receberão R$ 2 mil cada.

Olhando adiante

Há quem veja no Plano Estadual de Logística de Transporte, lançado ontem pelo governador Jorginho Mello, o palanque mais que perfeito para que o hoje secretário de Infraestrutura e Portos, Aeroportos e Ferrovias e deputado estadual licenciado Jerry Comper, seja o vice do próprio governador na reeleição de 2026.

Divã

É do portal Metrópoles a informação de que o senador Jorge Seif (PL-SC), um tanto estressado com o processo no Tribunal Superior Eleitoral que ainda pode tirar seu mandato, resolveu tirar uma licença médica de 15 dias. Detalhe: foi assinada por um médico psiquiatra.

Popularidade digital

Por conta da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, seu governador, Eduardo Leite, assumiu o primeiro lugar em popularidade digital entre os chefes dos Executivos em todo Brasil, aproximando-se do líder, Tarcísio de Freitas, de São Paulo. É o que mostra a consultoria Quaest, que calcula o índice, de 0 a 100 por coleta e processamento em várias plataformas. Jorginho Mello não tem o que reclamar. Está em quarto lugar, com 45,6 pontos. Um pouco atrás do mineiro Romeu Zema, com 52,1.

“Chuva” diferente

Pobre Rio Grande do Sul. No meio de tanta tragédia, agora “chovem” políticos no estado pensando e preocupados somente com um assunto: as eleições de 2026.

Férias de julho

Apesar de ainda atrair a maioria dos turistas no verão, SC está conquistando visitantes no inverno. Levantamento da Decolar lista os 20 lugares mais visados no Brasil para as férias de julho deste ano e estão lá Florianópolis, em 9º lugar, e Navegantes, em 12º. Os cinco primeiros são Recife, Maceió, Porto Seguro, Salvador e Natal.

Radiodifusão

Na abertura do 19º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão, domingo, em Florianópolis, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) oficializou uma parceria inédita com a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acaert) para impulsionar investimentos na radiodifusão. Serão oferecidas linhas de crédito que atendam as necessidades específicas do setor no Estado.

Museu do Mar

A Fundação Catarinense de Cultura (FCC) informa que está em tratativas contínuas para que as obras do Museu Nacional do Mar, em São Francisco do Sul, saiam do papel e assim seja possível devolver este patrimônio a todos os catarinenses. Conforme informações da Secretaria de Estado da Infraestrutura, a licitação para reforma do espaço sairá em breve. Mas além dos R$ 3 milhões do Governo do Estado, a FCC conseguiu garantir, nesse período, a liberação de outros R$ 7 milhões via Lei Rouanet. A FCC anota ainda que em nenhum momento os trabalhos se interromperam. Muitos dos procedimentos são internos, menos aparentes talvez, mas nem por isso menos necessários.