Stand Up Comedy Solidário será realizado em Itajaí

Na quinta-feira, 27, será realizado o Stand Up Comedy Solidário com apresentação do grupo 6 São Comédia. O evento acontece no Teatro Municipal de Itajaí, a partir das 20h30, em prol do Asilo Dom Bosco, também localizado em Itajaí. Doando 1kg de alimento não perecível é pago apenas meia entrada. Todo alimento arrecado será doado ao asilo.

Os ingressos custam R$ 30 podem ser adquiridos através dos pontos de venda: Life Surf Wear e no Teatro Municipal de Itajaí, ou pelo site www.ingressonacional.com.br. Mais informações pelo número (47) 996-012-770.