Teatro, exposição e shows: confira o que fazer em Brusque e região neste fim de semana

Procurando o que fazer em Brusque neste fim de semana? A reportagem de O Município separou os eventos que acontecem na cidade entre esta sexta-feira, 1º, e sábado, 2.

1. Teatro de graça

A grupo de teatro da Fundação Cultural de Brusque promove nesta sexta-feira, 1º, a apresentação da peça Alquimias do Inconsciente no teatro do Cescb, a partir de 19h. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar o ingresso na plataforma Sympla.

2. Exposição de abelhas e degustação de mel em Botuverá

Na Semana de Educação Ambiental, a Prefeitura de Botuverá, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, promove exposição de abelhas e degustação de mel nesta sexta-feira, 1º, em frente à sede da prefeitura. Além disso, haverá doação de mudas de árvores nativas das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

3. Lançamento de documentário

O documentário Artesanato Dietrich: uma história moldada na argila será lançado neste sábado, 2, às 16h, Memorial da Fábrica de Artesanato Dietrich, que fica na rua São Pedro, em Guabiruba. Contado a partir das lembranças dos filhos do fundador do Artesanato Dietrich, Willy João Dietrich, o filme tem cerca de 12 minutos de duração e o ponto chave da narrativa se dá a partir de uma viagem no tempo através das memórias dos irmãos Guido João Dietrich, Ivone Dietrich, João Vili Dietrich e Guilherme Dietrich. O evento é gratuito. O projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo do governo federal e operacionalizado pela Fundação Cultural de Guabiruba.

4. Garotos de Ouro em Brusque

A banda Garotos de Ouro se apresenta em Brusque, na comemoração dos cinco anos do Estudantina, nesta sexta-feira, 1º, por volta de 22h. A casa de bailes fica em frente ao posto da Havan, na rodovia Antônio Heil. A entrada custa R$ 15 até às 23h e, a partir daí, R$ 25. Mais informações no (47) 9 9115-4916.

5. Sexta Sertaneja

O Bar do Santinho, que fica na avenida Arno Carlos Gracher, no Centro de Brusque, promove nesta sexta-feira, 1º, mais uma edição da Sexta Sertaneja a partir de 18h. A atração musical é a dupla Cleiton & Ruan. Até às 20h, o gin é em dobro.

6. Música ao vivo no Cartolas

A sexta-feira, 1º, será de muita música no Cartolas Pub, que fica na rodovia Antônio Heil, no Limoeiro. As atrações são Cleiton & Ruan e Sempre Vira Samba. A entrada custa R$ 15 (unissex), mas as mulheres entram de graça até às 22h (e ainda ganham uma taça de gin). Mais informações e reservas pelo (47) 9 9990-1247.

*Tem sugestão de evento para a nossa programação de fim de semana? Envie para o e-mail [email protected] ou para o WhatsApp (47) 9 8889-1966.

