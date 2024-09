A Ford Pro realizou, na noite de segunda-feira, dia 9, em Botuverá, um evento especial destinado a empresários da região de Brusque, Botuverá e Guabiruba.

Na ocasião, apresentou a nova linha Ford Transit 2025, com foco em vans e chassis, trazendo o que há de mais avançado em tecnologia automotiva do setor. Como destaque especial, também deu oportunidade para que os empresários pudessem conhecer modelos especiais da Ranger, caminhonete que traz no design um forte DNA americano.

Renato Bischoff, coordenador de vendas da Ford Pro em Florianópolis, destacou a importância de Brusque e região para a marca.

“Brusque concentra centenas de empresas de diferentes segmentos, muitas com atuação nacional e internacional. A Ford quer fazer parte desse desenvolvimento, oferecendo soluções sob medida para empresas de turismo, logística, distribuição e produção”, afirmou.