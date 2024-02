Com presença em mais de 130 portos ao redor do mundo, a Priime Tech firma-se como líder global em soluções baseadas em Inteligência Artificial, Redes Neurais e Computer Vision, abrangendo todos os modais de transporte. Seus sistemas de automação são projetados para impulsionar a eficiência e a autonomia, com resultados notáveis.

O mais recente marco da empresa foi a implementação da tecnologia de Automação de Gates de Saída no Porto Itapoá, situado no litoral Norte de Santa Catarina. Encerrando o ano de 2023, o porto destaca-se como um dos líderes de movimentação no Brasil, com a contribuição da inovadora tecnologia desenvolvida pela Priime Tech.

Revolução Tecnológica e Recordes em 2023

A abordagem tecnológica disruptiva da Priime Tech trouxe ganhos de eficiência impressionantes. O tempo de autoatendimento do motorista no Totem da Priime, sem intercorrências, leva aproximadamente de 14 a 17 segundos de transação, colaborando com o Porto Itapoá a atingir e superar diversos recordes em 2023.

O projeto abrangeu diversos aspectos, desde INFRAESTRUTURA CIVIL e EQUIPAMENTOS DE CAPTURA E CONTROLE até AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, SERVIDORES DE ÚLTIMA GERAÇÃO e ARQUITETURA DE SOFTWARE, visando aumentar a produtividade de toda a operação sem intervenção humana.

Destaque para o desenvolvimento do software e do Gate Automatizado de Alta Performance, com um totem que executa movimentos verticais conforme a altura da cabine do caminhão.

Recordes após a Implementação da solução Priime Tech

O destaque para a eficiência e autonomia do Porto Itapoá foi pauta constante na mídia ao longo do ano, com recordes inéditos.

No primeiro trimestre deste ano, as movimentações do porto registraram um aumento expressivo de 18%, atingindo a marca de 533.423 TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés) (ver matéria). Em maio, o porto estabeleceu outro recorde, realizando 172,26 movimentos em uma única hora (ver matéria). As operações no Gate, a porta de entrada e saída de caminhões, também alcançaram níveis recordes durante o mês de maio.

Além dos Recordes Históricos

A solução de Gate Automatizado da Priime não apenas impulsionou recordes, mas também contribuiu para que o Porto Itapoá fosse reconhecido como o porto com o maior índice de satisfação de clientes do Brasil, segundo o IBRC (Instituto Ibero Brasileiro de Relacionamento com o Cliente). O porto consolidou-se como um dos líderes de movimentação no Brasil em 2023, subindo da quinta posição para a terceira.

Inovações do Projeto Porto Itapoá

Sistema de Chegada no Pre-Gate: Implementação de um sistema de registro automatico de chegada de caminhões, controlando a janela de entrada no porto. Somente os caminhões programados têm permissão para acessar, otimizando o fluxo e a logística.

Sistema Priime de Detecção e Controle de Avarias de Container: Utilizando redes neurais, esse sistema analisa imagens de câmeras instaladas no Gate, capturando imagens em movimento com processamento em tempo real. Ele detecta e classifica automaticamente avarias de container, reforçando os padrões de segurança e integridade.

Atualizações e Benefícios Contínuos Priime

Recentemente, os totens da Priime passaram por uma atualização, integrando diversas melhorias e modificações para otimizar ainda mais seu funcionamento, proporcionando benefícios adicionais aos clientes.

Lider em Tecnologia Mundial

A solução de automação da Priime está em constante evolução, sendo comercializada globalmente como exemplo de excelência e eficiência. Baseando-se nessas conquistas, outras soluções, com foco em aumentar a eficiência, estão em desenvolvimento para aplicação em Portos, Aeroportos, Rodovias e Hidrovias, solidificando o papel da Priime Tech como referência mundial no setor de tecnologia. A empresa tem conquistado diversas premiações internacionais por suas soluções inovadoras.

Em um cenário em constante evolução, o Porto Itapoá destaca-se como um exemplo da transformação e otimização de operações em escala global, graças à inovação tecnológica da Priime Tech. Essa trajetória posiciona não apenas o Porto Itapoá, mas também a Priime Tech, no mapa global de inovação e tecnologia.

Confira algumas notícias que saíram na mídia sobre os recordes do porto em 2023:

• Jornal Amanhã – ver matéria

• Jornal Nd+ – ver matéria

• Portos e Navios – ver matéria

• Monitor de Mercado – ver matéria

• Tribuna de Itapoa – ver matéria

• O Municipio Joinville – ver matéria

• Jornal Nd+ – ver matéria

• NCS Total – ver matéria