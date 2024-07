Brusque e região estará equipado com o que há de mais moderno no tratamento para doenças neurológicas, como Doença de Parkinson, Alzheimer e outras demências, Esclerose Múltipla, Ataxia, AVC, Fibromialgia, Esquizofrenia, além de depressão e ansiedade.

A fisioterapeuta Dra. Fernanda Freitag Busnardo, mestre em neurologia e especialista em gerontologia pela USP, especialista em neuromodulação, em reeducação postural no método GDS e do movimento pelo método Ivaldo Bertazzo, além de outras formações realizadas fora do País, com mais de 16 anos de experiência no atendimento do idoso e do adulto. Já aplica a neuromodulação desde 2021, mas agora traz a Brusque o aparelho dinamarquês que, possibilita ter uma maior abrangência de patologias e sintomas. É o que se tem de mais atual hoje para potencializar a reabilitação na neurologia.

A neuromodulação estimula os neurônios a formarem novas conexões sinápticas, podendo estimular ou inibir a ação neuronal. Isto é chamado de neuroplasticidade, a capacidade que o nosso cérebro tem de formar novos circuitos neuronais e estimular uma área que está adormecida, ou mesmo com grande perda neuronal a ativar novamente. Na prática, por meio deste tratamento o paciente evolui de forma muito mais rápida do que num tratamento convencional, há melhora significativa dos sintomas, ganhos que muitas vezes poderiam levar mais de 1 ano para conseguir.

Aqui em Brusque, a Dra. Fernanda iniciou com grupo de apoio para familiares e pacientes com Doença de Parkinson e, de AVC. Hoje ajuda na coordenação apenas do grupo de Parkinson, o qual todos os interessados são muito bem vindos a conhecer. Além disto, coordena Centro Dia de Idoso, tem consultório na Fibra Fisioterapia onde faz atendimento individualizado priorizando a funcionalidade de cada paciente nas suas necessidades e demandas específicas.

