Terreno da antiga Associação da Schlösser recebe interesse do ramo imobiliário

Neste início de 2024, o terreno que abrigava a antiga Associação da Companhia Industrial Schlösser tem sido alvo de grande interesse por parte de investidores do ramo imobiliário. Esta movimentação traz uma nova esperança aos ex-funcionários da empresa, que aguardam desde 2011 para receberem o total de suas indenizações trabalhistas.

Localizado em uma área nobre da cidade de Brusque, no Centro, o terreno é uma área plana, sem riscos de deslizamentos ou enchentes, o que o torna ainda mais atrativo para investimentos imobiliários. Com uma área total de 27,18 mil metros quadrados, o terreno tem sido avaliado em R$ 15 milhões.

No entanto, os responsáveis pela SCTS Administradora de Bens Imóveis Ltda, que gerenciam o local, afirmam que a venda pode ser concretizada a partir de R$ 10 milhões, desde que aprovada em assembleia com todos os trabalhadores, ex-funcionários da Companhia Industrial Schlösser.

“Propostas menores que este valor não serão nem consideradas, pois já foi deliberado em assembleias com os trabalhadores o valor mínimo”, explica o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação, Malharia, Tinturaria, Tecelagem e Assemelhados de Brusque (Sintrafite), Aníbal Boettger.

Apesar do interesse demonstrado, até o momento, a venda do terreno não foi concretizada. Boettger ressalta que R$ 10 milhões é o valor mínimo para quitar as dívidas trabalhistas e está ainda muito abaixo do que a área vale atualmente, segundo as avaliações imobiliárias.

Desde 2011, quando a Companhia Industrial Schlösser entrou em recuperação judicial, aproximadamente 600 ex-funcionários aguardam o recebimento integral de suas indenizações trabalhistas. A expectativa é que a dívida trabalhista seja quitada com o valor proveniente da venda do terreno, prevista no plano de recuperação da fábrica, concluído em 2012.

Dentre as especulações imobiliárias, há projetos para construção de condomínios verticais e até mesmo de escolas, diante da grande área que o terreno representa e pela excelente localização. O presidente do Sindicato dos Mestres, Contramestres de Brusque e Região (Sindimestre), Valdírio Vanolli, ressalta que a SCTS está aberta a propostas e que assim que receber uma concreta, chamará os trabalhadores para decidirem em assembleia.

“A melhor proposta, a partir de R$ 10 milhões, será analisada em assembleia e se os trabalhadores decidirem pela venda, assim será feito”, reforça. “Nosso maior interesse é que estes trabalhadores finalmente recebam aquilo a que têm direito, diante de todos os anos de dedicação à empresa”, complementa Boettger.

Este movimento no mercado imobiliário traz uma nova perspectiva para os ex-funcionários da Companhia Industrial Schlösser, que aguardam há anos pelo pagamento de seus direitos trabalhistas. Ambos os sindicatos esperam que as especulações atuais se concretizem em propostas e afirmam que uma delas já está bem avançada.

O Imóvel

O imóvel possui 27.189,58 metros quadrados, localizado na Rua Gustavo Hafpap (Centro II), área privilegiada da cidade. Antigamente, abrigava a Associação da Companhia Industrial Schlösser. Terreno plano, sem risco de alagamentos ou deslizamentos.

Atualmente encontra-se sem nenhuma construção e é mantido limpo e regularmente roçado por profissionais contratados pela SCTS Administradora de Bens Imóveis Ltda.

