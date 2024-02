Tradição, gastronomia e família: Sfilata del Vino homenageia cultura italiana pelas ruas de Guabiruba

Neste sábado, 17 de fevereiro, as ruas de Guabiruba foram tomadas pela vibrante tradição italiana com a celebração da 5ª edição da Sfilata del Vino. Organizado pela Associação Cultural Italiana de Guabiruba (Acig), o evento marca o início dos preparativos para a 11ª Festa Italiana, agendada para os dias 9 e 10 de março, no Salão Santo Antônio, no bairro Lageado Alto.

Os participantes, vestidos com trajes típicos, exibiram grande criatividade e entusiasmo ao compartilhar um pouco das tradições italianas com toda a cidade. O desfile teve início às 19h30 e seguiu o mesmo percurso do desfile de Natal do município.

De acordo com Amilton Stedile, que faz parte da diretoria da Acig, a Sfilata del Vino é uma forma de preservar as tradições e relembrar a trajetória de luta dos antepassados.

“É como se voltássemos ao passado para relembrar o que eles faziam, em uma época que era tudo mais simples. Cerca de 25 carros desfilaram e distribuimos 150 litros de vinho”, diz.

História nas ruas

Maico Ponticelli, de 42 anos, desfila com a família desde 2019 em um Jeep Willys 1961. Desfilando em cinco pessoas neste sábado, o grupo era composto por sete, mas os avós de Maico faleceram.

“Vai ser uma homenagem aos meus nonos e aos imigrantes italianos que vieram pra Guabiruba em busca de uma vida melhor. É celebrar tudo o que esta família construiu com muito trabalho, dedicação e fé, e que hoje levamos como exemplo em nossas vidas. A tradição permanece”.

Aos 41 anos e organizando um grupo de 10 pessoas, Adailton Ponticelli conta que a família realiza o desfile com dois carros enfeitados: uma Montana, que já vai com alguns participantes distribuindo a tradicional polenta com queijo, e uma Parati com carretinha com algumas ferramentas de trabalho da época.

“Nosso objetivo é homenagear nossos antepassados, em especial meus avós: Felis e Esmeralda Stedile. Levaremos uma faixa para isso. Participamos de todas as edições até aqui, mas a cada ano o amor pela cultura italiana aumenta”, comenta o organizador.

Organizado por Verenice, de 35 anos, e Leandro, 39, o grupo da família Bosio também levou 10 pessoas da família para as ruas. No desfile, todos levam um carro com roda de água, buscando homenagear os antepassados.

“Sou casada com Leandro há 13 anos e sou de origem alemã, mas ele é italiano. Estamos no grupo de dança Tutti Buona Gente há 12 anos e amamos essa cultura. Sempre buscamos participar e apoiar tudo isso. É um momento de grande alegria honrar todo esse passado. Agradeço também a floricultura e jardinagem “O Casarão”, que nos emprestou o veículo esse ano”, conta Verenice.

Já David Zimmermann Júnior, de 34 anos, levou para as ruas seu Jeep Willys 1950. Ele é responsável por rebocar a “Carretela del Vino”, que distribuirá vinho gratuitamente a todos que estiverem prestigiando o desfile.

“Fazemos isso desde a primeira edição. No carro também levo minha esposa e meus filhos, além de voluntários que ajudam a distribuir o vinho. Quando não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde ir. O desfile representa a valorização dos antepassados italianos que lutaram bravamente para conquistar o seu espaço e prosperar. Seremos eternamente gratos por essa luta”, diz o organizador.

Fotos: Otávio Timm/O Município

